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Coventry Visão geral

Coventry City v Portsmouth - Sky Bet Championship

Lampard não vai a lugar nenhum! Rumores sobre sua saída foram dissipados com a assinatura de um novo contrato com o Coventry

Frank Lampard comprometeu-se oficialmente com o Coventry City a longo prazo ao assinar um novo contrato que o manterá no clube até 2029. Depois de conduzir os Sky Blues ao título do Campeonato Inglês e garantir um retorno sensacional à Premier League, o técnico pôs fim a todas as especulações sobre seu futuro antes da tão aguardada campanha na primeira divisão.

F. LampardMercado da bola
Coventry City v Portsmouth - Sky Bet Championship

Lampard está prestes a renovar por um longo prazo com o Coventry City

Frank Lampard está prestes a assinar uma lucrativa renovação de contrato de longo prazo com o Coventry City, após o sensacional retorno do clube à primeira divisão. O ex-meio-campista da seleção inglesa transformou o clube da região de West Midlands desde sua chegada, pondo fim com sucesso à dolorosa ausência de 25 anos da Premier League ao conquistar o título do Campeonato Inglês na última temporada.

F. LampardPremier League
Premier League trophy Arsenal Manchester City United

Calendário da EPL, rodadas 26 e 27: datas do fim de semana de abertura, da última rodada e dos clássicos

O calendário da Premier League para a temporada 2026-27 já foi divulgado. O Arsenal buscará defender seu título, enquanto times como Manchester City, Liverpool e Manchester United têm os olhos voltados para o prêmio máximo. O Coventry está de volta à primeira divisão após 25 anos de ausência, enquanto várias mudanças na comissão técnica sinalizam o início de novas eras em toda a divisão. Aqui, o GOAL destaca os jogos mais importantes do que promete ser mais uma emocionante temporada na primeira divisão.

Premier LeagueArsenal
Manchester United v Brentford - Premier League

Explicação: Mudanças nas regras da Premier League para a temporada 2026-27

A Premier League anunciou um conjunto abrangente de alterações regulamentares obrigatórias e diretrizes de arbitragem para a temporada 2026-27. Elaboradas em colaboração com a PGMOL e com base em uma extensa pesquisa anual sobre futebol, as atualizações visam principalmente as táticas de perda de tempo, ao mesmo tempo em que refinam os critérios para as intervenções do árbitro assistente de vídeo.

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Classificação

Premier League crestPremier League

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
5Brighton crestBrighton00000000
6Chelsea crestChelsea00000000
7Coventry crestCoventry00000000
8Crystal Palace crestCrystal Palace00000000
9Everton crestEverton00000000
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