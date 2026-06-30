Coventry Visão geral

Calendário da EPL, rodadas 26 e 27: datas do fim de semana de abertura, da última rodada e dos clássicos

O calendário da Premier League para a temporada 2026-27 já foi divulgado. O Arsenal buscará defender seu título, enquanto times como Manchester City, Liverpool e Manchester United têm os olhos voltados para o prêmio máximo. O Coventry está de volta à primeira divisão após 25 anos de ausência, enquanto várias mudanças na comissão técnica sinalizam o início de novas eras em toda a divisão. Aqui, o GOAL destaca os jogos mais importantes do que promete ser mais uma emocionante temporada na primeira divisão.