O Coventry City anunciou oficialmente que o técnico Frank Lampard assinou um novo contrato válido até 2029. O clube divulgou um comunicado confirmando a renovação, recompensando-o por uma passagem fenomenal desde novembro de 2024. Lampard transformou o time, conquistando o título do Campeonato Inglês na última temporada e pondo fim a uma espera de 25 anos pela volta à Premier League. Ele venceu 45 das 82 partidas que comandou, marcando uma grande recuperação após as dificuldades anteriores.

Durante sua primeira passagem como técnico do Chelsea, ele registrou 44 vitórias, 15 empates e 25 derrotas em 84 partidas. Um breve retorno rendeu apenas uma vitória, dois empates e oito derrotas em 11 jogos, enquanto sua passagem pelo Everton resultou em 12 vitórias, oito empates e 24 derrotas em 44 partidas.