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Frank Lampard não vai a lugar nenhum! Os rumores sobre sua saída do Coventry chegam ao fim, já que o ex-técnico do Chelsea e do Everton assina novo contrato com o recém-promovido da Premier League
Premiado pela conquista do título do campeonato
O Coventry City anunciou oficialmente que o técnico Frank Lampard assinou um novo contrato válido até 2029. O clube divulgou um comunicado confirmando a renovação, recompensando-o por uma passagem fenomenal desde novembro de 2024. Lampard transformou o time, conquistando o título do Campeonato Inglês na última temporada e pondo fim a uma espera de 25 anos pela volta à Premier League. Ele venceu 45 das 82 partidas que comandou, marcando uma grande recuperação após as dificuldades anteriores.
Durante sua primeira passagem como técnico do Chelsea, ele registrou 44 vitórias, 15 empates e 25 derrotas em 84 partidas. Um breve retorno rendeu apenas uma vitória, dois empates e oito derrotas em 11 jogos, enquanto sua passagem pelo Everton resultou em 12 vitórias, oito empates e 24 derrotas em 44 partidas.
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O que Lampard disse?
Após o anúncio, Lampard expressou seu orgulho e delineou sua visão para a próxima temporada. “Estou muito feliz por ter assinado um novo contrato; é uma verdadeira honra representar este clube”, disse ele.
“Depois do trabalho incrível de todos para conquistar o acesso e vencer o Campeonato, era importante aproveitar o momento, e certamente fizemos isso como cidade. Nossa tarefa agora, como comissão técnica e, claro, para os jogadores, é, em primeiro lugar, recarregar as energias, mas também nos concentrarmos no que queremos fazer e no que precisamos para a próxima temporada. Há muito trabalho a ser feito dentro e fora de campo como clube de futebol, então essas coisas vêm acontecendo continuamente.”
O proprietário expressa sua satisfação total
A renovação traz imensa satisfação à diretoria, com o proprietário e presidente executivo Doug King elogiando o progresso alcançado. King afirmou: “Estou absolutamente encantado que Frank e sua equipe tenham ‘assinado o contrato’, por assim dizer.
“Desde que chegou, em novembro de 2024, nosso clube vem seguindo uma trajetória de grande ascensão sob sua liderança, e é absolutamente adequado, após a conquista do Campeonato da Segunda Divisão na última temporada, que ele nos conduza à nossa primeira temporada na Premier League em uma geração.” Lampard também agradeceu a King, acrescentando: “Obrigado também a Doug King por me dar a oportunidade de vir para este clube de futebol e pelo apoio que nos dá. Trabalhamos juntos e sabemos que há muito a fazer, mas vamos dar tudo de nós.”
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O que vem a seguir para Coventry?
Lampard continuará agora a preparar seu elenco para o imenso desafio da próxima temporada da Premier League. O foco passa a recair inteiramente na janela de transferências e nos treinos de pré-temporada, enquanto a equipe busca aproveitar esse notável momento de ascensão. Os torcedores aguardam ansiosamente os primeiros jogos, na esperança de que o time consiga se manter e ter sucesso na primeira divisão.