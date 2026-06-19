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Frank Lampard deve assinar contrato de longo prazo com o Coventry após encerrar um hiato de 25 anos na Premier League
As negociações sobre o contrato do gerente avançam
O Sky Blues está em negociações avançadas para garantir o futuro de seu técnico após a recente conquista do título do Campeonato Inglês. De acordo com reportagens do The Telegraph, o ex-técnico do Chelsea está prestes a fechar uma extensão de contrato de longo prazo, após levar o time ao título da segunda divisão com impressionantes 95 pontos. Com pouco mais de um ano restante em seu contrato atual, esse acordo iminente representa um enorme impulso estrutural antes do retorno do time à primeira divisão.
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Planejamento estratégico de transferências em andamento
A portas fechadas, o diálogo entre o técnico e o proprietário do clube, Doug King, já se voltou para a elaboração de um plano sólido de sobrevivência. Lampard se dedicou de corpo e alma ao projeto e está empenhado em identificar alvos de qualidade, capazes de se adaptar aos rigores da Premier League. A diretoria pretende replicar o apoio financeiro agressivo que permitiu que times recém-promovidos, como o Nottingham Forest e o Sunderland, prosperassem durante seus respectivos retornos à primeira divisão.
Recrutamento ambicioso para o verão tem como alvo
O clube enfrenta um desafio imediato no mercado, enquanto tenta montar um elenco sólido antes do início dos treinos de pré-temporada. Um dos principais objetivos é garantir estabilidade defensiva a longo prazo, embora o Brighton tenha rejeitado recentemente a oferta inicial de 20 milhões de libras do Coventry pelo goleiro Carl Rushworth. Lampard buscará usar sua trajetória de sucesso, incluindo passagens como técnico pelo Chelsea e pelo Everton, para atrair mais nomes de destaque para o clube.
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Uma difícil estreia na temporada nos espera
O Coventry enfrentará um desafio tático monumental ao iniciar sua campanha na Premier League com uma difícil visita ao atual campeão, o Arsenal, na sexta-feira, 21 de agosto. A história favorece amplamente os anfitriões, já que os detentores do título venceram todas as sete partidas disputadas na primeira rodada contra times recém-promovidos. Lampard marcará, então, a histórica primeira partida em casa do time em um quarto de século contra o Hull City, também recém-promovido, no fim de semana seguinte.