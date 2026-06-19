Frank Lampard deve assinar contrato de longo prazo com o Coventry após encerrar um hiato de 25 anos na Premier League

O Sky Blues está em negociações avançadas para garantir o futuro de seu técnico após a recente conquista do título do Campeonato Inglês. De acordo com reportagens do The Telegraph, o ex-técnico do Chelsea está prestes a fechar uma extensão de contrato de longo prazo, após levar o time ao título da segunda divisão com impressionantes 95 pontos. Com pouco mais de um ano restante em seu contrato atual, esse acordo iminente representa um enorme impulso estrutural antes do retorno do time à primeira divisão.