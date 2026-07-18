O Chelsea se recusa a desistir... e o Arsenal entra na disputa pela contratação do craque da França

A disputa pela contratação do zagueiro francês Maxence Lacroix entrou em uma fase mais complicada, depois que as exigências financeiras do Crystal Palace aumentaram significativamente, enquanto o Chelsea continua se esforçando para fechar o negócio e o Arsenal se prepara para aproveitar o impasse nas negociações e levar o jogador, em meio a um interesse crescente por parte de vários grandes clubes da Premier League.

O site “CaughtOffside” revelou novas informações sobre os esforços do Chelsea para contratar Maxence Lacroix, diante da possibilidade de outros clubes, com destaque para o Arsenal, entrarem na disputa durante a janela de transferências de verão.

Embora o Chelsea continue trabalhando arduamente para fechar a negociação e trazer o zagueiro francês para o “Stamford Bridge”, as negociações ainda não registraram nenhum avanço concreto até o momento.

De acordo com o que revelou o site “CaughtOffside”, Lacroix prefere se transferir para o Chelsea, que também o considera a principal prioridade defensiva para reforçar seu elenco neste verão.

No entanto, o principal obstáculo é a posição do Crystal Palace, que elevou significativamente suas exigências financeiras: antes, o clube estava disposto a ceder o jogador por cerca de 55 milhões de euros, mas agora o valor exigido situa-se entre 65 e 70 milhões de euros.

O Crystal Palace espera gerar uma forte disputa entre os clubes interessados em contratar o jogador, a fim de elevar o valor da transação ao máximo possível.

A diretoria do clube acredita que a paciência nas negociações pode lhe dar a oportunidade de obter uma oferta financeira melhor, especialmente após a participação de Lacroix na Copa do Mundo de 2026, o que pode aumentar seu valor de mercado.

Uma fonte disse à rede “CaughtOffside”: “O Chelsea fez da contratação de La Croix uma prioridade máxima, e os esforços para fechar o negócio continuam, mas o Crystal Palace não vai facilitar a tarefa, já que o preço inicialmente definido, de 55 milhões de euros, subiu significativamente”.

E acrescentou: “O Crystal Palace está ciente de que outros clubes estão acompanhando a situação de perto. O Arsenal já vinha acompanhando o jogador há algum tempo e agora está intensificando seu interesse em contratar um novo zagueiro após a lesão de William Saliba. Também é preciso ficar de olho nos movimentos do Liverpool, do Manchester United e do Manchester City”.

Ao mesmo tempo, o Arsenal continua analisando várias opções para reforçar a defesa, colocando Ezri Konsa na lista de alvos, além de avaliar a possibilidade de contratar Konstantinos Mavropanos, zagueiro do West Ham.

Apesar disso, Lacroix continua sendo um dos nomes mais cotados pelo clube londrino, e os “Gunners” não hesitarão em tentar superar o Chelsea se a oportunidade surgir.

Até o momento, o Chelsea ainda é o mais próximo de fechar a negociação, mas a lentidão das negociações com o Crystal Palace pode dar ao Arsenal — e talvez a outros clubes — uma chance real de entrar com força na disputa e garantir o zagueiro francês antes do fechamento da janela de transferências.