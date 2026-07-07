Jogador do Arsenal está prestes a sair... e Arteta planeja três contratações sensacionais

O Arsenal passou por uma semana repleta de novidades no mercado de transferências, depois de estar prestes a se desfazer de um de seus principais jogadores de ataque, ao mesmo tempo em que sofreu um duro golpe ao perder a disputa pela contratação de um dos maiores talentos emergentes da Inglaterra. Por outro lado, o clube londrino continua trabalhando para reforçar seu elenco com nomes de destaque, apesar das complicações financeiras que cercam as negociações almejadas.

O Arsenal chegou a um acordo financeiro com o Beşiktaş, da Turquia, sobre a transferência do ponta-esquerdo belga Leandro Trossard durante a atual janela de transferências de verão. De acordo com o jornal “The Athletic”, o Beşiktaş pagará 18 milhões de euros como valor base da transação, além de 2 milhões de euros em bônus e variáveis vinculados ao desempenho.

As negociações continuam entre o jogador e o clube turco para chegar a um acordo definitivo sobre as condições pessoais, embora não se espere que a transação seja concluída antes do término da campanha da seleção belga na Copa do Mundo.

O Arsenal sofreu um duro golpe na disputa pela contratação de Jérémie Mounja, jovem promessa do Leicester City, depois que o Manchester City conseguiu fechar o negócio a seu favor. O City chegou a um acordo com o Leicester para contratar o jogador, de 16 anos, por 12,5 milhões de libras esterlinas, além de uma porcentagem do valor de uma eventual revenda futura.

O Arsenal era o clube mais próximo de contratar Monga nos últimos tempos, mas Enzo Maresca, o novo técnico do Manchester City, desempenhou um papel fundamental para convencer o jogador, aproveitando o fato de já o conhecer desde que assumiu o comando do Leicester City na temporada 2023-2024.

Munga completa 17 anos esta semana, tornando-se elegível para assinar o primeiro contrato profissional de sua carreira. Apesar de estar aberto a uma transferência para qualquer um dos dois clubes, ele chegou rapidamente a um acordo com o Manchester City, enquanto o Arsenal decidiu desistir ao constatar que o custo final da negociação ultrapassava a avaliação financeira que havia estabelecido para a transação.

Quem são os alvos do Arsenal na janela de transferências?

O Arsenal continua buscando reforços ofensivos de peso antes do início da nova temporada, e Morgan Rogers, estrela do Aston Villa, continua sendo o principal alvo da diretoria do clube.

Além disso, o clube está analisando seriamente a possibilidade de contratar Bradley Barcola, ponta do Paris Saint-Germain, como uma das opções em consideração para reforçar o ataque.

No entanto, concretizar qualquer uma dessas negociações não será fácil, já que o Aston Villa e o Paris Saint-Germain insistem em receber mais de 100 milhões de libras esterlinas para abrir mão de qualquer um dos jogadores.

No meio-campo, o brasileiro Bruno Guimarães continua na mira do Arsenal, mas o Newcastle United continua afirmando que o jogador não está à venda, especialmente após as saídas de Anthony Gordon e Sandro Tonali, conforme informou o “The Athletic”.

Quem são os jogadores que podem sair?

O goleiro espanhol Kepa Arrizabalaga desperta o interesse de vários clubes na Itália e na Espanha. Qualquer clube pode contratar Kepa mediante o pagamento da cláusula de rescisão prevista em seu contrato, no valor de 5 milhões de libras esterlinas, o que pode abrir caminho para sua saída durante a atual janela de transferências.

Por outro lado, as reportagens negaram a veracidade das notícias que afirmavam que o capitão da equipe, Martin Ødegaard, teria chegado a um acordo para se transferir para a liga turca, seguindo os passos de Trossard.

E confirmaram que o foco de Ødegaard está totalmente voltado para a campanha da seleção da Noruega na Copa do Mundo, além de que ele se sente estável e feliz no Arsenal e, no momento, não pensa em sair.