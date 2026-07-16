Um golpe doloroso para a Copa do Mundo... Previsão de que o craque do Arsenal ficará afastado por 5 meses

O Arsenal sofreu um duro golpe depois que seu zagueiro francês, William Saliba, sofreu uma nova lesão durante a partida da seleção de seu país contra a Espanha nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, em meio a temores de que ele fique afastado dos gramados por um longo período, que pode chegar a 5 meses.

Saliba deixou o campo apenas cerca de 30 minutos após o início da partida, que a seleção francesa perdeu por 2 a 0 na terça-feira passada, depois de não conseguir continuar a partida devido a uma lesão nas costas, o que aumentou as preocupações quanto à sua condição física antes do início da nova temporada.

Receios de ausência até dezembro

De acordo com o jornal francês L’Équipe, o Arsenal teme que seu zagueiro internacional fique afastado dos gramados por um período que varia entre 4 e 5 meses, o que pode significar sua ausência até dezembro.

O jornal acrescentou que o jogador é candidato a uma cirurgia para tratar o problema crônico de que sofre nas costas, numa tentativa de pôr fim à crise que o tem acompanhado nos últimos meses.

Além disso, o jornalista francês Julien Lawrence revelou que Saliba foi ouvido dizendo, após a lesão: “Minha coluna está acabada”, em referência à intensidade da dor que sentiu durante a partida.

Lesão sem qualquer contato

A lesão de Saliba ocorreu em uma jogada que não envolveu nenhuma intervenção dos jogadores da Espanha; o zagueiro do Arsenal caiu no gramado e sinalizou imediatamente para a comissão técnica, pedindo para ser substituído, em um momento em que a França perdia por um gol a zero.

O jogador saiu do campo lentamente, apoiado por dois membros da equipe médica da seleção francesa, antes que o técnico Didier Deschamps colocasse o zagueiro do Crystal Palace, Maxence Lacroix, em seu lugar, ao lado de Dayot Upamecano.

O sofrimento da seleção francesa aumentou mais tarde, depois que Pedro Porro marcou o segundo gol da Espanha, levando a “La Roja” à final, onde enfrentará a Argentina.

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Lesão que o acompanhou durante toda a temporada

Saliba foi um dos principais jogadores do Arsenal durante a temporada 2025-2026 e contribuiu significativamente para a conquista do título da Premier League pelo time pela primeira vez em 22 anos.

Ele também desempenhou um papel fundamental na campanha da França na Copa do Mundo, apesar de sofrer com uma lesão nas costas, o que levou a comissão técnica a poupá-lo na última partida contra a Noruega na fase de grupos, após a garantia da classificação.

A equipe médica da seleção francesa acompanhou o estado do jogador durante todo o torneio, na tentativa de controlar a lesão e minimizar seus efeitos.

Saliba: “Eu estava me exigindo demais”

O zagueiro francês havia admitido durante a Copa do Mundo que jogou por vários meses sentindo dores nas costas.

Ele disse: “Tenho alguns problemas leves há vários meses e me forcei a jogar por causa das partidas da Liga dos Campeões e da disputa do Campeonato Inglês.”

E acrescentou: “A comissão técnica lidou muito bem com a minha situação, pois a Copa do Mundo acontece uma vez a cada quatro anos e, por isso, você precisa se esforçar ao máximo.”

E concluiu suas declarações dizendo: “Não estou 100% em minha melhor forma física, mas há muitos jogadores que também estão participando e não estão em plena forma, e isso não pode ser usado como desculpa.”