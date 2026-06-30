O Arsenal ameaça o Newcastle... Será que o clube conseguirá sobreviver à perda de seu coração pulsante?

A primeira coletiva de imprensa de Bruno Guimarães com a camisa do Newcastle United não foi apenas uma ocasião para apresentar um novo jogador, mas sim um anúncio antecipado de um projeto grandioso que muitos não acreditavam ser viável. Em janeiro de 2022, o meio-campista brasileiro se apresentou diante da imprensa para afirmar com confiança: “Vamos nos tornar uma grande potência no mundo do futebol”.

Naquela época, suas palavras pareciam mais um sonho do que realidade, já que o Newcastle ocupava a penúltima posição na Premier League e lutava para se manter na divisão, enquanto a torcida do clube buscava apenas evitar o rebaixamento.

Mas, poucos anos depois, o cenário mudou completamente. O Newcastle tornou-se um dos principais competidores do futebol inglês, voltou à Liga dos Campeões e conquistou seu primeiro grande título nacional em sete décadas.

Hoje, o clube enfrenta um novo desafio, talvez o mais difícil desde o início do projeto: manter seu capitão e melhor jogador, Bruno Guimarães, diante do crescente interesse do Arsenal, que acompanha de perto a situação do astro brasileiro.