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O Arsenal ameaça o Newcastle... Será que o clube conseguirá sobreviver à perda de seu coração pulsante?

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A Grande Batalha do Verão

A primeira coletiva de imprensa de Bruno Guimarães com a camisa do Newcastle United não foi apenas uma ocasião para apresentar um novo jogador, mas sim um anúncio antecipado de um projeto grandioso que muitos não acreditavam ser viável. Em janeiro de 2022, o meio-campista brasileiro se apresentou diante da imprensa para afirmar com confiança: “Vamos nos tornar uma grande potência no mundo do futebol”.

Naquela época, suas palavras pareciam mais um sonho do que realidade, já que o Newcastle ocupava a penúltima posição na Premier League e lutava para se manter na divisão, enquanto a torcida do clube buscava apenas evitar o rebaixamento.

Mas, poucos anos depois, o cenário mudou completamente. O Newcastle tornou-se um dos principais competidores do futebol inglês, voltou à Liga dos Campeões e conquistou seu primeiro grande título nacional em sete décadas.

Hoje, o clube enfrenta um novo desafio, talvez o mais difícil desde o início do projeto: manter seu capitão e melhor jogador, Bruno Guimarães, diante do crescente interesse do Arsenal, que acompanha de perto a situação do astro brasileiro.

  • Burnley v Newcastle United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Gimarães... O começo que deu origem ao sonho

    Quando Guimarães se transferiu para o Newcastle, vindo do Lyon francês por cerca de 35 milhões de libras esterlinas, não foi apenas uma contratação para reforçar o meio-campo, mas sim o primeiro jogador de nível internacional a se convencer com o novo projeto do clube após a aquisição pela Arábia Saudita.

    O jogador não veio por causa da situação atual do time, mas sim porque se convenceu da visão de futuro apresentada pela diretoria do clube, que incluía disputar vagas nas competições europeias e, em seguida, buscar a conquista de títulos em poucos anos.

    De fato, os acontecimentos provaram que essa visão não era apenas uma promessa. O técnico Eddie Howe conseguiu afastar a equipe do risco de rebaixamento e, em seguida, levá-la de volta à Liga dos Campeões em duas das três temporadas, antes de o clube alcançar uma conquista histórica ao vencer a Copa da Liga Inglesa em 2025, encerrando uma espera de setenta anos sem um título nacional importante. Mas o sucesso não significa o fim da jornada, e sim o início de desafios ainda mais difíceis.

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  • Everton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um verão que ameaça a estabilidade do projeto

    O Newcastle entrou no atual mercado de transferências ciente de que os grandes clubes começaram a considerar seus astros como alvos em potencial.

    Alexander Isak partiu para o Liverpool após insistir em sair, Anthony Gordon foi para o Barcelona, enquanto o Tottenham demonstrou sério interesse em contratar Sandro Tonali por meio de uma oferta milionária.

    Ao mesmo tempo, o Arsenal continua de olho em Bruno Guimarães, embora o clube londrino ainda não tenha apresentado nenhuma oferta oficial, segundo informou a BBC.

    Essas movimentações revelam um fato importante: o Newcastle não é mais apenas um clube que busca contratar estrelas, mas também se tornou alvo dos clubes mais ricos e estáveis, que veem em seus jogadores elementos prontos para competir nos mais altos níveis.

    E aqui surge a pergunta mais importante: será que o Newcastle conseguirá resistir a essas pressões e manter o cerne de seu projeto?

  • Southampton FC v Newcastle United FC - Premier LeagueGetty Images Sport

    Por que o Newcastle insiste em manter seu capitão?

    Do ponto de vista puramente econômico, alguns podem considerar que a venda de Gimarães neste momento representa uma oportunidade ideal, especialmente porque ele completará 29 anos em novembro, idade que permite ao clube obter o maior valor financeiro possível.

    Mas, dentro do Newcastle, o valor do jogador não se mede apenas por números. Bruno é o capitão do time, a personalidade mais influente no vestiário e o jogador em quem Eddie Howe baseia a maior parte de suas estratégias táticas.

    Por isso, os dirigentes do clube mantêm uma posição clara e inequívoca: Gemarães não está à venda. E isso não se limita à diretoria; os membros da comissão técnica e da administração falam constantemente sobre sua influência como líder, descrevendo-o como uma fonte de inspiração para os demais jogadores, graças à sua personalidade forte e ao seu alto espírito competitivo.

    A participação de Gimarães na Copa do Mundo veio para acrescentar um novo capítulo à sua história de sucesso. Ele liderou a lista dos jogadores que mais criaram gols no torneio, após dar quatro assistências em quatro partidas, sendo a última delas a jogada que resultou no gol da vitória de seu companheiro Gabriel Martinelli contra o Japão.

    Esse desempenho excepcional não passou despercebido. O jogador, que já contava com o interesse dos grandes clubes da Europa, tornou-se ainda mais atraente para os times que buscam um meio-campista capaz de combinar criatividade, comprometimento defensivo e liderança em campo.

  • Newcastle United v Leeds United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Os números comprovam sua importância

    As opiniões podem divergir sobre quem são os melhores jogadores do Newcastle, mas os números mostram claramente o impacto de Gimarães. De agosto de 2022 a fevereiro de 2026, o jogador ficou de fora de 12 partidas da Premier League, e o time não conseguiu nenhuma vitória nessas partidas. Essa estatística mostra o quanto o time depende dele, não apenas na construção das jogadas, mas também para manter o equilíbrio de todo o sistema.

    Já seu ex-companheiro de equipe, Emil Kraft, resumiu a importância do jogador ao afirmar que Gimarães é o jogador mais importante do time, pois controla o ritmo das partidas com suas habilidades técnicas e físicas. Ele também expressou sua esperança de que o clube consiga mantê-lo no elenco, especialmente após o excelente desempenho que ele apresentou na última temporada e na Copa do Mundo.

    Apesar de o Newcastle ter ficado em 12º lugar na Premier League, Jimaraiş teve uma de suas melhores temporadas de todos os tempos. Depois de aprimorar seu papel ofensivo em colaboração com a comissão técnica, ele passou a atuar mais avançado dentro da área, o que o ajudou a encerrar a temporada como o artilheiro da equipe no campeonato, com nove gols.

    Ele também abriu o placar nas partidas contra o Nottingham Forest, o Burnley, o Tottenham e o Crystal Palace, ajudando o Newcastle a conquistar dez pontos de um total de doze nesses jogos.

    E suas contribuições não pararam por aí: ele marcou gols decisivos nos minutos finais, com destaque para o gol da vitória contra o Fulham aos 90 minutos, seguido pelo pênalti que converteu para empatar na prorrogação contra o Leeds United, antes de o Newcastle garantir a vitória mais tarde.

  • Newcastle United v West Ham United - Premier LeagueGetty Images Sport

    Um líder que se destaca pelo desempenho e pela mentalidade

    O valor de Gimarães reside não apenas em seu desempenho técnico, mas também na confiança e energia que ele transmite aos companheiros em campo. Apesar de ter ficado fora de parte da temporada devido a uma lesão, ele continuou entre os cinco melhores jogadores da Premier League em passes que rompem as linhas defensivas, com um total de 46 passes, além de 21 passes em profundidade.

    Ele também liderou a lista dos jogadores do Newcastle em número de passes realizados sob pressão, após completar 998 passes em situações difíceis, o que reflete sua ousadia ao receber a bola e assumir a responsabilidade nos momentos mais complicados. Esses números explicam por que Eddie Howe confia nele como o principal motor da equipe e o ponto de partida da maioria dos ataques.

    Além da linguagem das estatísticas, Gimarães possui algo difícil de ser medido em números: sua relação única com a torcida do Newcastle. Desde que chegou à cidade, o jogador conseguiu construir um vínculo emocional raro com os torcedores, que o veem como um deles, e não apenas como um jogador profissional.

    Talvez a cena em que ele chorou após a conquista da Copa da Liga, seguida de sua declaração sincera após a partida, tenha sido a melhor prova do tamanho de seu apego ao clube. Muitos torcedores do Newcastle consideram que Gemarães compreendeu a identidade e a cultura do clube de maneira excepcional, algo raro no futebol moderno, onde a transferência de jogadores entre clubes se tornou comum.

    Alguns torcedores chegam até a colocá-lo no mesmo patamar que o lendário Alan Shearer no que diz respeito à relação com a torcida — uma comparação que não é feita com facilidade em uma cidade que vive o futebol em todos os seus detalhes.

  • FBL-ENG-PR-NEWCASTLE-ARSENALAFP

    O Arsenal tem dinheiro... mas será que tem o que é preciso para convencer?

    Do ponto de vista financeiro, a competição parece desigual. De acordo com os dados financeiros mais recentes, a folha salarial do Arsenal chegou a cerca de 346,8 milhões de libras esterlinas, um valor superior à receita total do Newcastle, que foi de 335,3 milhões de libras esterlinas no mesmo período.

    Essa diferença dá ao clube londrino maior flexibilidade para apresentar propostas financeiras atraentes, tanto para o clube quanto para o jogador. Mas o futebol não se resume apenas a dinheiro. Gemarães sabe que foi uma das figuras mais importantes que contribuíram para a construção do projeto atual e também sabe que sua posição dentro do Newcastle é muito diferente de qualquer outro lugar.

    Por isso, a decisão continua complexa: permanecer como líder de um projeto que ainda está em fase de crescimento ou se transferir para um time que disputa constantemente os principais campeonatos. Além disso, a questão de Gemarães não se refere apenas a um único jogador, mas representa uma mensagem clara sobre o futuro de todo o Newcastle.

    Se o clube conseguir manter seu capitão, isso confirmará a todos os jogadores que o projeto continua no caminho certo e que a diretoria é capaz de resistir às tentações do mercado. Se ele partir, porém, isso poderá ser visto como o início de uma nova fase, na qual o Newcastle se tornaria uma etapa de desenvolvimento para as estrelas antes de elas seguirem para clubes economicamente mais fortes.

    Ao mesmo tempo, a diretoria precisa tomar medidas concretas que reforcem a confiança dos jogadores, seja por meio da modernização do centro de treinamento, da definição do futuro do estádio St. James’ Park ou da concretização de contratações de peso que confirmem a continuidade das ambições.

    Só o tempo poderá responder à pergunta que preocupa tanto a torcida do Newcastle quanto a do Arsenal: o clube inglês conseguirá convencer Bruno Guimarães a ficar pela segunda vez, ou as tentações de disputar as maiores competições abrirão para ele as portas da saída?