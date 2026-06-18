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Cote D'Ivoire Visão geral
Mais
Classificação
Mais
Copa
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Barcelona
|38
|31
|1
|6
|95
|36
|59
|94
|2
|Real Madrid
|38
|27
|5
|6
|77
|35
|42
|86
|3
|Villarreal
|38
|22
|6
|10
|72
|46
|26
|72
|4
|Atlético de Madrid
|38
|21
|6
|11
|62
|44
|18
|69
|5
|Bétis
|38
|15
|15
|8
|59
|48
|11
|60