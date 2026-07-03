Diante de Cabo Verde... a Argentina busca ultrapassar a Alemanha e a Espanha e alcançar o Brasil

A seleção da Argentina enfrenta Cabo Verde em uma partida muito aguardada nesta sexta-feira à noite, horário de Greenwich, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, tendo a oportunidade de consolidar sua posição entre as seleções com maior número de participações nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.
Caso a seleção “Albirroja” se classifique, elevará seu total para 11 participações nas oitavas de final ao longo da história da Copa do Mundo, assumindo sozinha o segundo lugar na lista das seleções com mais participações nessa fase, atrás apenas do Brasil, que lidera com 13 participações, segundo a rede argentina “tyc sports”.
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Atualmente, a seleção argentina conta com 10 participações nas oitavas de final, o mesmo número alcançado pela Espanha após se classificar ao derrotar a Áustria (3 a 0), enquanto a Alemanha também ficou com 10 participações, depois de ser eliminada na fase de 32 equipes da edição atual pelo Paraguai.
A Argentina só ficou de fora das oitavas de final uma vez, na edição de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.
Vale lembrar que o formato das oitavas de final, em sua forma atual, não era aplicado nas edições anteriores à Copa do Mundo de 1986.
O vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde enfrentará o vencedor da partida entre Egito e Austrália, marcada para mais tarde nesta sexta-feira.