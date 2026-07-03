Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Jordan v Argentina: Group J - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
Muhammad Sharaf Eldeen

Traduzido por

Diante de Cabo Verde... a Argentina busca ultrapassar a Alemanha e a Espanha e alcançar o Brasil

Argentina x Cabo Verde
Argentina
Cabo Verde
Copa do Mundo
Portugal x Espanha
Portugal
Espanha
Alemanha x Cote D'Ivoire
Alemanha
Cote D'Ivoire
Brasil x Noruega
Brasil
Noruega
Argentina
Cabo Verde
EUA
Portugal
Espanha
Alemanha
Costa do Marfim
Canadá
Brasil
Noruega

A Argentina costuma chegar às oitavas de final

A seleção da Argentina enfrenta Cabo Verde em uma partida muito aguardada nesta sexta-feira à noite, horário de Greenwich, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, tendo a oportunidade de consolidar sua posição entre as seleções com maior número de participações nas fases eliminatórias da Copa do Mundo.

Caso a seleção “Albirroja” se classifique, elevará seu total para 11 participações nas oitavas de final ao longo da história da Copa do Mundo, assumindo sozinha o segundo lugar na lista das seleções com mais participações nessa fase, atrás apenas do Brasil, que lidera com 13 participações, segundo a rede argentina “tyc sports”.

Leia também

Vídeo: forte discussão entre Ibrahim Hassan e a segurança do hotel dos Faraós

A FIFA estuda mudar a data da Copa do Mundo... e surgem dúvidas sobre o calor no Marrocos

Atualmente, a seleção argentina conta com 10 participações nas oitavas de final, o mesmo número alcançado pela Espanha após se classificar ao derrotar a Áustria (3 a 0), enquanto a Alemanha também ficou com 10 participações, depois de ser eliminada na fase de 32 equipes da edição atual pelo Paraguai.

A Argentina só ficou de fora das oitavas de final uma vez, na edição de 2002 na Coreia do Sul e no Japão, quando foi eliminada ainda na fase de grupos.

Vale lembrar que o formato das oitavas de final, em sua forma atual, não era aplicado nas edições anteriores à Copa do Mundo de 1986.

O vencedor do confronto entre Argentina e Cabo Verde enfrentará o vencedor da partida entre Egito e Austrália, marcada para mais tarde nesta sexta-feira.

Publicidade

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google