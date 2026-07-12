Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora e 10 estrelas da Copa do Mundo devem ser transferidos neste verão após terem se destacado na América do Norte

Este verão não será diferente. A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história do futebol, e mais partidas e mais seleções significam mais jogadores chamando a atenção de olheiros, treinadores e clubes em todo o mundo.

Por exemplo, o Newcastle acaba de fechar um acordo de 51,5 milhões de libras (69 milhões de dólares) com o Freiburg pela contratação de Johan Manzambi, o versátil atacante de 20 anos que desempenhou um papel fundamental na campanha da Suíça até as quartas de final.

Mas quem mais pode ter se destacado na América do Norte a ponto de merecer uma transferência neste verão? O GOAL destaca 10 jogadores que impressionaram e que provavelmente mudarão de clube nos próximos dias, semanas e meses…