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World Cup stars transfers GFXGOAL
Mark Doyle

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Ayyoub Bouaddi, Gilberto Mora e 10 estrelas da Copa do Mundo devem ser transferidos neste verão após terem se destacado na América do Norte

Análises
Copa do Mundo
A. Bouaddi
Y. Diomande
G. Mora
B. Guimaraes
E. Just
A. Nusa
M. Mbokazi
T. Muharemovic
J. Quinones
C. Summerville
Marrocos
Cote D'Ivoire
Países Baixos
México
África do Sul
Noruega
Brasil
Nova Zelândia
Bósnia e Herzegovina
Especiais e Opinião

A Copa do Mundo tem uma capacidade notável de alterar completamente o rumo das carreiras. Não há palco mais grandioso no futebol, o que significa que atuações impressionantes recebem o tipo de reconhecimento e atenção que simplesmente não é possível em nenhuma outra arena. Consequentemente, o mercado de transferências tende a ficar agitado durante e em torno das Copas do Mundo, à medida que os clubes se apressam para contratar talentos até então desconhecidos ou estrelas que surgiram de repente.

Este verão não será diferente. A Copa do Mundo de 2026 é a maior da história do futebol, e mais partidas e mais seleções significam mais jogadores chamando a atenção de olheiros, treinadores e clubes em todo o mundo.

Por exemplo, o Newcastle acaba de fechar um acordo de 51,5 milhões de libras (69 milhões de dólares) com o Freiburg pela contratação de Johan Manzambi, o versátil atacante de 20 anos que desempenhou um papel fundamental na campanha da Suíça até as quartas de final.

Mas quem mais pode ter se destacado na América do Norte a ponto de merecer uma transferência neste verão? O GOAL destaca 10 jogadores que impressionaram e que provavelmente mudarão de clube nos próximos dias, semanas e meses…

  • IR Iran v New Zealand: Group G - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Elijah Just (Nova Zelândia)

    O Motherwell não tem pressa em encontrar um comprador para Elijah Just, que só foi contratado do time dinamarquês Horsens no verão passado, mas essa perspectiva certamente se tornou mais atraente agora que o ponta neozelandês, como disse Chris Sutton, “acrescentou alguns zeros” ao seu valor de mercado ao marcar três gols na Copa do Mundo.

    De acordo com as últimas notícias, o Celtic, campeão escocês, e o Toulouse, da Ligue 1, estão avaliando ofertas por Just, que marcou sete gols em sua temporada de estreia no Fir Park e pode render uma quantia de 4 milhões de libras um ano após ter chegado por um décimo desse valor.

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  • Czechia v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Mbekezeli Mbokazi (África do Sul)

    A agente de Mbekezeli Mbokazi, Basia Michaels, revelou que alguns “clubes de prestígio” já demonstraram interesse em contratar seu cliente neste verão — e dá para entender perfeitamente o motivo.

    O zagueiro de 20 anos do Chicago Fire jogou todos os minutos da histórica campanha da África do Sul até a fase eliminatória da Copa do Mundo, e tanto o Napoli quanto o Nottingham Forest estariam entre os muitos clubes interessados no jogador formado pelo Orland Pirates.

    “Eu realmente nunca imaginei que conversaria com algumas das pessoas com quem estou conversando agora”, disse Michaels aoSportsboom. “Mas, para mim, o mais importante é encontrá-lo em uma das cinco principais ligas. Acredito que Mbokazi merece jogar na Liga dos Campeões, não há dúvida alguma sobre isso.”

  • USA v Bosnia and Herzegovina: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Tarik Muharemovic (Bósnia e Herzegovina)

    A *Gazzetta dello Sport* afirmou, pouco antes do início da Copa do Mundo, que não só o Inter estava de olho no zagueiro central da Bósnia e Herzegovina, Tarik Muharemovic, como a Juventus também estava considerando recontratar um jogador que havia sido transferido definitivamente para o Sassuolo no ano passado.

    No entanto, os dois gigantes da Série A agora estão se arrependendo de não terem tomado uma atitude concreta enquanto tinham a chance de contratá-lo por um preço baixo — já que o Sassuolo aumentou o preço pedido por Muharemovic, que atraiu o interesse de times da Premier League, como o Sunderland, graças às suas atuações impressionantes na Copa do Mundo.

    Diz-se que Muharemovic ainda prefere uma transferência para o San Siro, embora valha a pena notar que a Juve incluiu uma cláusula de 50% sobre a revenda em seu contrato com o Sassuolo; mas o dinheiro é o que move o mercado moderno, e a suspeita agora é de que o zagueiro de 23 anos acabará indo para a liga mais rica do mundo.

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  • FBL-WC-2026-MATCH79-MEX-ECUAFP

    Julian Quinones (México)

    Julian Quinones já havia concretizado suas esperanças de garantir uma transferência neste verão ao superar tanto Ivan Toney quanto Cristiano Ronaldo na disputa pela Chuteira de Ouro da Liga Profissional da Arábia Saudita na última temporada, com 33 gols em apenas 31 partidas. No entanto, o prolífico ponta-esquerda pode agora ter feito o suficiente para garantir sua transferência para a Inglaterra, após marcar gols em quatro das cinco partidas do México na Copa do Mundo.

    Quinones assinou um novo contrato com o Al-Qadsiah apenas em maio, então o clube saudita não está sob pressão para vendê-lo e, portanto, poderia exigir uma quantia considerável pelo jogador de 29 anos, que despontou tardiamente, mas dizem que ele não hesitaria em aproveitar a oportunidade de jogar na Premier League.

  • Mexico v Ecuador: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Gilberto Mora (México)

    Dizem que o Liverpool está muito interessado em contratar Gilberto Mora, mas isso não vai ser fácil agora que o jogador de 17 anos se revelou como um dos jovens meio-campistas mais promissores do futebol atual.

    Mora começou a campanha do México na Copa do Mundo no banco de reservas, mas, depois de impressionar na última partida da fase de grupos, contra a Tchequia, o jovem astro de Tijuana manteve sua vaga na escalação titular para os jogos contra o Equador e a Inglaterra.

    Mora ainda é claramente um talento em formação, mas seu enorme potencial é evidente, e é por isso que o Liverpool pode enfrentar a concorrência de times como Manchester City, Arsenal, Barcelona e Real Madrid pela contratação do jovem, cujo valor de mercado é estimado, segundo rumores, em 40 milhões de euros.


  • FBL-WC-2026-MATCH78-CIV-NORAFP

    Antonio Nusa (Noruega)

    Erling Haaland conquistou os Estados Unidos neste verão, tanto dentro quanto fora de campo, mas ele não foi o único jogador norueguês a chamar a atenção. Antonio Nusa lembrou a todos por que há muito tempo é cotado para se transferir para a Premier League, com atuações empolgantes pelo lado esquerdo da equipe de Stale Solbakken.

    Depois de, no fim das contas, ter decidido não contratar Nusa durante a janela de transferências de janeiro, o Tottenham aparentemente está agora pronto para apresentar uma oferta formal ao RB Leipzig pelo jogador de 21 anos, embora haja rumores de que o Arsenal esteja pensando em atrapalhar mais uma transferência de seu rival do norte de Londres, depois de ter tirado Eberechi Eze do Spurs no verão passado.

  • FBL-WC-2026-MATCH35-NED-SWEAFP

    Crysencio Summerville (Países Baixos)

    A liquidação já começou no West Ham, com Matheus Fernandes se transferindo para o Tottenham por 85 milhões de libras, e não vai demorar muito para que Crysencio Summerville siga os passos do português pela porta de saída do London Stadium. A única boa notícia para os Hammers, no entanto, é que o holandês fez um ótimo trabalho ao aumentar seu valor com suas atuações dinâmicas pela seleção da Holanda na Copa do Mundo.

    Apesar de ter sido titular em apenas duas das quatro partidas de sua seleção, Summerville esteve diretamente envolvido em quatro gols — dois dos quais ele mesmo marcou — e agora é cotado para uma transferência de 50 milhões de libras para times como o Liverpool, campeão da Premier League de 2024-2025, depois de já ter sido cortejado pelo Fulham, time da metade da tabela.


  • Brazil v Morocco: Group C - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Ayyoub Bouaddi (Marrocos)

    A maneira incrivelmente serena com que Ayyoub Bouaddi comandou o Brasil na estreia do Marrocos no torneio, no MetLife Stadium, surpreendeu quem não estava familiarizado com seu estilo de jogo. Mas, embora o meio-campista do Lille tenha apenas 18 anos, há muito tempo ele é apontado como um jogador com potencial para atuar no mais alto nível, e agora é apenas uma questão de tempo até que ele se junte a um dos grandes clubes da Europa por uma quantia astronômica.

    Bouaddi é, segundo relatos, muito popular atualmente na Inglaterra, com os gigantes da Premier League — Arsenal, Liverpool e Manchester United — todos interessados em contratar o ex-jogador da seleção sub-21 da França, que foi titular em quatro das cinco partidas de Marrocos na América do Norte.

  • FBL-WC-2026-MATCH76-BRA-JPNAFP

    Bruno Guimarães (Brasil)

    A Copa do Mundo de Bruno Guimarães terminou com uma grande decepção, já que o capitão do Newcastle perdeu um pênalti no primeiro tempo na derrota do Brasil para a Noruega nas oitavas de final. No entanto, Bruno dificilmente pode ser responsabilizado pela eliminação inesperada da Seleção. Na verdade, uma seleção brasileira fraca nem teria chegado tão longe se não fosse pelo jogador de 28 anos, que contribuiu com quatro assistências na campanha.

    Consequentemente, o valor de Bruno não caiu nem um pouco nas últimas quatro semanas. Pelo contrário, ele subiu, e é por isso que agora o jogador está sendo pressionado a deixar o Newcastle para se juntar ao Arsenal, campeão da Premier League, que está tentando contratar o meio-campista por um preço mais baixo devido ao desejo do jogador de abandonar o projeto em ruínas no St. James’ Park — mas provavelmente ainda terá que desembolsar pelo menos 80 milhões de libras por seus serviços.

  • Cote D'Ivoire v Norway: Round Of 32 - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

    Yan Diomande (Costa do Marfim)

    Se ainda havia alguma dúvida sobre a capacidade de Yan Diomande de se destacar no mais alto nível, ela foi dissipada durante a campanha da Costa do Marfim na Copa do Mundo. O ponta do RB Leipzig pode não ter marcado nenhum gol na América do Norte e ter dado apenas uma assistência, mas impressionou a todos com suas jogadas habilidosas e sua velocidade explosiva nos primeiros cinco jardas.

    Acreditava-se que o Liverpool estivesse na liderança da disputa para contratar o jogador de 19 anos antes do início do torneio, mas agora parece que ele está decidido a se juntar ao Paris Saint-Germain. O Leipzig tem sido muito claro quanto à sua intenção de manter seu jogador mais valioso por mais uma temporada, mas a expectativa continua de que Diomande se transfira para o Parc des Princes por uma quantia na casa dos nove dígitos neste verão.