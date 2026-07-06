50% não basta!... A Alemanha aguarda a decisão decisiva de Klopp

Parece que a Federação Alemã de Futebol já definiu seu rumo, mas ainda não tomou uma decisão definitiva. Nos bastidores, os esforços se intensificam para convencer Jürgen Klopp a assumir o comando da seleção alemã, em uma negociação que poderia trazer de volta à ribalta um dos mais destacados treinadores alemães; no entanto, seu contrato com o grupo “Red Bull” continua sendo o maior obstáculo para a conclusão do acordo.

Hans-Joachim Watzke, vice-presidente da Federação Alemã de Futebol, revelou que a federação se prepara para viajar aos Estados Unidos nos próximos dias para manter conversações com Jürgen Klopp, que lidera a lista de candidatos para assumir o comando da seleção alemã no lugar de Julian Nagelsmann.

Fatsche afirmou, em declarações ao Canal 2 alemão reproduzidas pelo jornal saudita “Al-Sharq Al-Awsat”: “É verdade que pretendemos viajar para os Estados Unidos em breve e definiremos nosso destino final nos próximos dias, pois isso também depende, em certa medida, de Jürgen Klopp”.

O jornal alemão “Bild” havia informado que a reunião decisiva será realizada na cidade de Nova York, onde o presidente da Federação Alemã, Bernd Neudorf, acompanhado por Fatske, pretende fazer uma viagem não anunciada para negociar com Klopp, que atualmente trabalha como comentarista de TV durante a Copa do Mundo e reside em Nova York.

Fatsche esclareceu que o maior obstáculo para a conclusão do negócio é o fato de Klopp estar vinculado a um contrato com o Grupo “Red Bull”, afirmando: “Há mais de um obstáculo, mas o mais importante é que Jürgen Klopp está vinculado a um contrato, pois é funcionário do Grupo (Red Bull)”.

O contrato de Klopp com a “Red Bull” se estende até 2029, onde ele ocupa o cargo de presidente global de futebol do grupo. De acordo com o que publicou o “Bild”, ainda não foram iniciadas quaisquer negociações oficiais entre a Federação Alemã e a “Red Bull”, já que se espera que Klopp tenha primeiro uma reunião com o diretor executivo do grupo, Oliver Mintzlaff, que também se deslocará a Nova York nos próximos dias.

Apesar dessas complicações, Fatsche demonstrou otimismo quanto à possibilidade de concretização do acordo, afirmando: “Acho que a chance de sucesso é superior a 50%, mas não chega a 100%. Quem acompanha a mídia pode pensar que tudo já está decidido, mas a verdade é que ainda não está”.

O vice-presidente da Federação Alemã de Futebol afirmou que o aspecto financeiro não será o principal obstáculo ao acordo e disse, em tom de brincadeira: “Certamente temos um teto financeiro, mas espero que Jürgen Klopp conceda um pequeno desconto por motivos patrióticos”.

Fatzke elogiou as qualidades técnicas de Klopp, afirmando: “Jürgen Klopp torna os jogadores melhores, e isso é um fato indiscutível. Se ele assumir o comando da seleção, o futebol alemão se tornará mais forte fisicamente, mais intenso e mais sólido”.

Ele concluiu suas declarações indicando que a Federação Alemã espera resolver a questão do novo técnico em breve, dizendo: “Acredito que vamos resolver isso em quatro semanas, no máximo”.