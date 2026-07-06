O jogador da Costa do Marfim, avaliado em 50 milhões de euros, deve se tornar a próxima história de sucesso africana

O marfinense de 20 anos concretizou sua transferência de 50 milhões de euros para o Newcastle United. Nesta edição de “Hidden Gems”, a GOAL analisa mais de perto sua trajetória.

Hoje em dia, esse é um caminho bem estabelecido para muitos dos jovens jogadores de futebol mais promissores da África: se desenvolver no próprio país, ir para a Escandinávia e conquistar uma transferência dos sonhos para uma das maiores ligas da Europa. O exemplo mais conhecido é o Nordsjælland.

O clube dinamarquês foi adquirido em 2015 pela Right to Dream Academy, uma das academias de futebol mais bem-sucedidas da África. Com sede principalmente em Gana, a academia vem formando talentos de elite ano após ano. Jogadores como Ibrahim Sadiq (AZ), Ibrahim Osman (ex-Feyenoord) e Adamo Nagalo (PSV) passaram pela Right to Dream antes de deixarem sua marca no Nordsjælland.

E há ainda a maior história de sucesso da academia: Mohammed Kudus. O ponta-esquerdo ganês foi da Right to Dream para o Ajax antes de ser transferido para a Premier League, primeiro para o West Ham United e, posteriormente, para o Tottenham Hotspur, gerando bem mais de 100 milhões de euros em valores de transferência.

Esses estão longe de ser os únicos exemplos. Simon Adingra (Sunderland), Kamaldeen Sulemana (Atalanta) e Ernest Nuamah (Olympique de Lyon) também começaram suas trajetórias na Right to Dream. A próxima geração já está chegando, com Prince Amoako Junior, de 19 anos, e o meio-campista Caleb Yirenkyi — que recentemente se tornou o mais jovem artilheiro de Gana em uma Copa do Mundo, aos 20 anos —, ambos cotados para grandes transferências.

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Mohammed Kudus continua sendo o ex-aluno de maior sucesso do Right to Dream.

Mas o Nordsjælland não é o único clube escandinavo a descobrir talentos africanos. Yankuba Minteh despontou no time dinamarquês Odense antes de se juntar ao Newcastle United, e uma passagem bem-sucedida pelo Feyenoord o ajudou a conquistar outra grande transferência para a Premier League.

Este ano, a Allsvenskan da Suécia tornou-se a mais recente liga a se beneficiar do fluxo de talentos africanos.

O jovem nigeriano Zadok Yohanna quebrou o recorde sueco de transferências para o exterior quando sua transferência de € 28 milhões para o Brighton foi oficialmente concretizada em 1º de julho.

Isso significa que Bazoumana Touré, que ficou sob os holofotes por pouco tempo, agora ocupa o quinto lugar entre as transferências mais caras da história da Allsvenskan.

Há apenas um ano, o marfinense deixou o Hammarby para jogar no Hoffenheim em uma transação de 10 milhões de euros. Acabou sendo uma pechincha para o clube alemão, que agora o vendeu após apenas uma temporada — por 50 milhões de euros.

O Newcastle United venceu a disputa pela contratação, e os Magpies — que haviam perdido Anthony Gordon para o Barcelona e Sandro Tonali para o Tottenham — veem a chegada de Touré como uma compensação bem-vinda.

Isso faz todo o sentido: Touré foi uma das revelações da Bundesliga na última temporada. Ao lado de seu compatriota marfinense Yan Diomandé, ele atraiu o interesse de uma longa lista dos maiores clubes da Europa.

Assim como seu compatriota Odilon Kossounou (Atalanta), Touré começou sua carreira no clube mais bem-sucedido da Costa do Marfim, o ASEC Mimosas. De Abidjan, os dois jogadores se mudaram para a Suécia, onde o Hammarby os recebeu de braços abertos.

Kossounou acabou sendo contratado pelo Club Brugge, pelo Bayer Leverkusen e pela Atalanta.

A trajetória de Touré o levou ao Hoffenheim. A Bundesliga já o apelidou de “O Relâmpago da Costa do Marfim”, e é fácil entender o porquê. Não é preciso ser um analista de futebol para perceber que Touré é incrivelmente rápido. Na última temporada, ele figurou entre os jogadores mais rápidos da Alemanha.

“Muita gente diz que sou muito rápido, e essa é certamente uma das minhas maiores qualidades”, diz Touré. “Mas sim, acho que sou o ‘raio’ do time. Se não tivesse entrado para o futebol, teria seguido o atletismo. Estaria correndo em provas de velocidade, assim como Usain Bolt.”

Touré desenvolveu essa velocidade nas praias da Costa do Marfim. “No meu país, treinei muito minha velocidade. Sempre corria na areia, o que é muito mais difícil do que correr na grama. Isso me ajudou enormemente. Quando eu era mais jovem, outros jogadores eram mais rápidos do que eu — mas eu literalmente os alcancei.”

Ainda assim, ele sabe que a velocidade por si só não basta. “É claro que meu ritmo me ajuda, mas o futebol é muito mais do que isso. Ainda preciso melhorar o que vem depois do sprint — o passe, o cruzamento ou a finalização. Tudo tem que ser feito em velocidade máxima.”

Essa autocrítica é compreensível, mas os números de Touré já são impressionantes. Na última temporada, o jogador de 20 anos marcou cinco gols e deu doze assistências na Bundesliga — um ótimo desempenho para um ponta tão jovem.

The Athletic

Uma olhada nas estatísticas de Touré (fonte: The Athletic)

Apesar de seu físico franzino, Touré é fisicamente mais forte do que parece e tem uma habilidade notável de manter a posse de bola mesmo quando parece que está prestes a perdê-la.

De acordo com o The Telegraph, os olheiros do Newcastle ficaram particularmente impressionados com seu primeiro toque, controle de bola e ritmo de trabalho incansável. “No Hoffenheim, ele pressiona incansavelmente e está igualmente disposto a correr de volta e defender.”

Uma análise do The Athletic chega a descrever Touré como a imagem espelhada de Yankuba Minteh.

A adaptação às exigências físicas da Premier League, sem dúvida, exigirá um período de ajuste, mas o Newcastle está apostando tanto no potencial quanto na habilidade atual do jogador.

E, mais uma vez, o caminho da África à Escandinávia, culminando em uma transferência sensacional, produziu mais uma notável história de sucesso.