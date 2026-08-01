A posição de Gianni Infantino como presidente da FIFA está fortemente pressionada depois que seu plano de dar a investidores privados uma participação nos maiores torneios da FIFA fracassou completamente. Entre outros, a Reuters informa que o presidente da CONCACAF, Victor Montagliani, provavelmente vai se candidatar, enquanto o presidente da AFC, xeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa, também é citado.

Infantino parecia, por muito tempo, ser "intocável" como presidente da FIFA, embora tenha recebido duras críticas por causa de seus laços estreitos com o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump. Após o anúncio dos controversos planos de Infantino, tudo mudou. A UEFA e a CONCACAF (América do Norte, América Central e o Caribe) rapidamente se manifestaram com veemência contra Infantino.

A UEFA anunciou um boicote à FIFA, e também houve duras críticas vindas da Holanda. "Essa proposta não faz sentido em termos de processo, governança e conteúdo", disse o presidente da federação, Frank Paauw, da KNVB, à NOS. "A proposta precisa ser retirada. Enquanto a proposta não for retirada, todos os 55 países da UEFA não participarão de competições da FIFA."

A Confederação Asiática de Futebol, a AFC, também já se manifestou com veemência contra Infantino e, até mesmo dentro da FIFA, o dirigente suíço não conseguiu escapar de enormes críticas. Assim, o principal conselheiro de Infantino, Carlos Cordeiro, e o diretor de operações Kevin Lamour deixaram a FIFA.

"Um presidente deve reunir as pessoas, uni-las e inspirá-las", disse Lamour, entre outras coisas. "Hoje em dia, vemos o oposto acontecer. Não é um projeto da FIFA, e certamente não é um projeto da diretoria da FIFA. É um projeto de uma pessoa só", obviamente se referindo a Infantino.

The Times apurou que uma moção de desconfiança contra Infantino precisa do apoio de "apenas" 43 países. Considerando, por exemplo, a posição unânime de todos os países da UEFA contra o plano de Infantino, essa moção de desconfiança não parece estar tão distante, sendo, em todo caso, realista.

Se isso acontecer, Infantino não será destituído imediatamente, mas sua posição se tornará praticamente insustentável. Enquanto isso, sobretudo Montagliani surge como possível sucessor de Infantino. O canadense (60) nunca escondeu sua ambição de um dia se tornar presidente da FIFA e agora parece querer agir.

Montagliani é presidente da CONCACAF desde maio de 2016 e tem até 18 de novembro para se candidatar oficialmente. Nessa data termina o prazo de inscrição das eleições da FIFA para a presidência do ciclo 2027-2031. O vencedor será anunciado em 18 de março do próximo ano, em Rabat.

Além de Montagliani, o xeque Salman Bin Ebrahim Al Khalifa também é citado como possível sucessor de Infantino. O dirigente do Bahrein (60) é presidente da AFC desde 2013. "O futuro do futebol internacional deve sempre ser moldado por meio de consulta sólida, diálogo coletivo e respeito pelas estruturas de governança estabelecidas do nosso esporte", disse ele, entre outras coisas, sobre os planos fracassados de Infantino.

Anteriormente, Nasser Al-Khelaïfi também foi cogitado. No entanto, o presidente do Paris Saint-Germain, membro do comitê executivo da UEFA, presidente do BeIN Media Group e presidente da European Football Clubs (EFC) não vê com bons olhos interromper seus trabalhos atuais para assumir a presidência da FIFA.