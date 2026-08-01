Diante da oposição europeia, a federação egípcia se une à marroquina em apoio a Infantino

A Federação Egípcia de Futebol elogiou, neste sábado, a decisão do presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, de retirar a proposta "FIFA Forward Enterprise", que gerou muita polêmica e críticas recentemente.

A federação afirmou, em comunicado oficial: "A Federação Egípcia de Futebol, presidida por Hany Abo Rida, elogia o presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, por sua decisão de retirar a proposta FIFA Forward Enterprise após as observações e opiniões recebidas das federações-membro da Fifa".

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O comunicado prosseguiu: "A verdadeira liderança se manifesta ao ouvir as federações-membro e ao tomar as decisões que melhor atendem aos interesses da comunidade futebolística internacional. Essa decisão fortalece a unidade da família do futebol mundial e reflete o espírito de comunicação, consulta e respeito aos diferentes pontos de vista adotado pelas federações-membro da Fifa".

E continuou: "A Federação Egípcia de Futebol espera, com otimismo, que a Fifa e suas federações-membro trabalhem juntas para encontrar os melhores caminhos para alcançar esses objetivos comuns. A Federação Egípcia renova sua total confiança na liderança do presidente da Fifa, Gianni Infantino, e reafirma seu apoio contínuo a quaisquer iniciativas que atendam ao interesse das federações-membro da Fifa e ao futuro do futebol mundial".

A Federação Marroquina também havia emitido um comunicado, mais cedo neste sábado, no qual saudou a decisão de Infantino de retirar o projeto, renovando seu apoio ao presidente da Fifa.

O que aconteceu?

A oposição ao plano de Infantino cresceu de forma acentuada. O plano previa a criação de uma nova empresa chamada FIFA Forward Enterprise, que reuniria as operações comerciais e as operações de organização de torneios da Federação Internacional, com a abertura de uma fatia dela a investidores do setor privado.

A União das Federações Europeias de Futebol (Uefa) anunciou que boicotaria os torneios da Fifa, caso Infantino insistisse em seu projeto, que também enfrentou oposição da Confederação Asiática e da Concacaf.

O norte-americano Carlos Cordeiro, conselheiro de destaque do presidente da Federação Internacional, também renunciou em protesto à proposta, que igualmente gerou críticas por parte do francês Kevin Lamour, diretor executivo de operações da Fifa.

Diante dessa revolta vivida pelo mundo do futebol, o presidente da Fifa se viu obrigado a anunciar a retirada de seu projeto polêmico. No entanto, isso não interrompeu as críticas, já que a Uefa parece insistir em afastar Infantino do cargo, enquanto a Concacaf exigiu uma "revisão da presidência da Federação Internacional".



