O futuro de Gianni Infantino, presidente da Federação Internacional de Futebol (FIFA), tornou-se alvo de dúvidas crescentes após ele recuar do projeto "FIFA Forward Enterprise", que visava criar uma nova entidade comercial financiada parcialmente por fundos de investimento privados, em troca da concessão de 40 milhões de dólares a cada federação-membro pela adesão ao projeto.

Segundo a redetalkSPORT, o recuo de Infantino veio depois de ele reconhecer que o projeto "criou divisões", na sequência da ameaça da União das Federações Europeias de Futebol (UEFA) de boicotar as competições da FIFA caso o projeto seguisse em frente.

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O relatório apontou que Infantino também perdeu o apoio do investidor Joshua Kushner e do banco JP Morgan em 48 horas, além de o principal assessor da FIFA, Carlos Cordeiro, ter renunciado, enquanto o diretor executivo de operações, Kevin Lamour, acusou o presidente da FIFA de ter "enganado os funcionários".

Por sua vez, o presidente da UEFA, Aleksander Ceferin, discute a possibilidade de pedir às federações europeias que deram apoio por escrito a Infantino — que se acredita serem mais de 40 — que retirem esse apoio.

Além disso, dirigentes de destaque dentro da Federação Inglesa de Futebol (FA), que falaram sob condição de anonimato, também discutiram a possibilidade de retirar seu apoio oficial a Infantino, depois de a federação emitir um comunicado no qual pediu "a realização de uma revisão completa e rigorosa da liderança e da governança da FIFA, para garantir que o esporte global seja administrado com transparência, de modo a servir todas as 211 federações-membros e no longo prazo".

O relatório esclareceu que a Federação Alemã continua se opondo à reeleição de Infantino, enquanto as federações da Noruega, Polônia, França, Suécia, Bélgica, Canadá, México e Jordânia se preparam para realizar reuniões a fim de definir sua posição.

Forte tendência para derrubar Infantino

Sobre as eleições para a presidência da FIFA, o relatório da talkSPORT apontou a existência de uma forte tendência dentro da UEFA de não permitir que Infantino se candidate novamente nas eleições de 2027, ou pelo menos de trabalhar para derrotá-lo caso ele entre na disputa.

A UEFA possui 55 votos, ao passo que qualquer candidato precisa de 106 votos para vencer no segundo turno, enquanto a vitória no primeiro turno exige a obtenção de maioria de dois terços, ou seja, 141 votos.

O relatório mencionou que o presidente da Concacaf, o canadense Victor Montagliani, tem ambições de chegar à presidência da FIFA, e citou uma fonte próxima a ele, que afirmou: "Ele sempre esteve focado em sua reeleição na Concacaf no ano que vem, e é interessante notar que os votos da Concacaf e da UEFA juntos (96 votos) precisam de apenas 10 votos adicionais para vencer a presidência da FIFA".

Diversas federações da UEFA apoiam a candidatura de Nasser Al-Khelaïfi à presidência da FIFA, apesar de uma fonte próxima ao presidente do Paris Saint-Germain afirmar que ele "não tem qualquer ambição" de concorrer às eleições, enquanto o secretário-geral da FIFA, Mattias Grafström, é considerado um dos nomes fortemente cotados para suceder Infantino.