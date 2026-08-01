A Federação Marroquina de Futebol anunciou, neste sábado, seu apoio à decisão do presidente da Federação Internacional de Futebol (Fifa), Gianni Infantino, de retirar o projeto "FIFA Forward Enterprise", que tinha como objetivo criar uma nova entidade comercial ligada aos direitos das competições da Fifa.

A Federação Marroquina afirmou, em comunicado oficial, que seu presidente, Fouzi Lekjaa, saudou a decisão de Infantino, considerando que a retirada do projeto atende aos interesses da família do futebol mundial.

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O comunicado considerou que "o que foi conquistado nos últimos anos por meio dos programas de desenvolvimento da Fifa, especialmente na África, representa uma realização importante que deve ser preservada, em benefício de todas as federações membros".

E acrescentou que "a unidade da família do futebol mundial deve continuar tendo prioridade sobre quaisquer divergências que possam surgir em relação às reformas propostas".

A Federação Marroquina destacou que Lekjaa enfatizou que "a decisão do presidente da Fifa reflete sua visão de dar prioridade à unidade e à coesão entre as federações membros, por meio de uma abordagem participativa que visa desenvolver o futebol".

Lekjaa também renovou, de acordo com o comunicado, seu apoio à Fifa e a seu presidente, Gianni Infantino, e a "todas as iniciativas destinadas a fortalecer e desenvolver o futebol em nível mundial".

A Federação Marroquina encerrou seu comunicado reafirmando que "a unidade da família do futebol mundial continua sendo o princípio fundamental que deve inspirar todas as decisões dentro do esporte".