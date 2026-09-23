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sábado, 9 de maio
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domingo, 10 de maio
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sexta-feira, 25 de setembro
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Barcelona crestBarcelona77003172421
V
V
V
V
V
2Atletico Madrid crestAtletico Madrid7511167916
V
V
V
D
V
3Real Betis crestReal Betis751197216
E
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V
V
D
4Real Madrid crestReal Madrid75021881015
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V
V
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V
5Sevilla crestSevilla7412109113
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V
V
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