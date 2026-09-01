A Inter de Limeira deu um passo decisivo para mudar sua estrutura de gestão. O clube aprovou a criação de sua SAF e a venda de 80% das ações para um grupo de investidores liderado por Enrico Ambrogini, que tem entre seus integrantes os pentacampeões mundiais Ronaldo Nazário e Roberto Carlos.
SAF com Ronaldo e Roberto Carlos é liberada na Inter de Limeira após aprovação de venda de 80% do clube
A aprovação
A proposta recebeu 53 votos favoráveis e apenas um contrário entre os 54 conselheiros presentes na Assembleia Geral Extraordinária. Com o resultado, a operação foi aprovada definitivamente pelos órgãos do clube, embora ainda existam etapas burocráticas antes da transferência efetiva da gestão.
O projeto prevê investimentos que podem chegar a R$ 454 milhões ao longo de dez anos. O montante, porém, está ligado às projeções de crescimento da empresa e ao cumprimento das metas estabelecidas no planejamento, não representando um aporte integral garantido.
Além disso, há uma previsão mínima de R$ 187 milhões em investimentos durante os primeiros 15 anos de operação. Para o início da reestruturação, o grupo projeta destinar até R$ 20 milhões entre 2026 e 2027.
Parte dos recursos deverá ser utilizada para reorganizar a situação financeira da Inter, que possui dívidas estimadas em cerca de R$ 8,5 milhões. A modernização do centro de treinamento, a profissionalização da administração, investimentos em tecnologia e a revitalização do estádio Major Levy Sobrinho também estão entre as prioridades.
Meta é chegar à Série A
No planejamento esportivo apresentado para a futura SAF, o principal objetivo é colocar a Inter de Limeira na Série A do Campeonato Brasileiro em até oito temporadas.
A formação de jogadores será outro eixo importante do projeto. A intenção é ampliar os investimentos nas categorias de base e transformar a negociação de atletas em uma fonte relevante de receitas.
Os investidores, por sua vez, só poderão receber dividendos a partir do sexto ano de funcionamento da SAF. A medida busca preservar os recursos da empresa durante o período inicial e concentrar os investimentos no desenvolvimento esportivo e estrutural do clube.
Quem está por trás da SAF?
Enrico Ambrogini lidera o grupo que assumirá o controle da nova empresa. O executivo já trabalhou diretamente com Ronaldo durante a gestão da SAF do Cruzeiro e ocupou o cargo de diretor de operações na campanha que terminou com o acesso da equipe mineira à Série A, em 2022.
Além de Ronaldo e Roberto Carlos, o grupo conta com o príncipe saudita Abdullah bin Saad bin Abdulaziz Al Saud e outros investidores.
Pela divisão definida, a Associação Atlética Internacional de Limeira continuará com 20% das ações da SAF, enquanto os investidores ficarão com os outros 80%.
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.