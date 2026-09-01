SAF com Ronaldo e Roberto Carlos é liberada na Inter de Limeira após aprovação de venda de 80% do clube

A proposta recebeu 53 votos favoráveis e apenas um contrário entre os 54 conselheiros presentes na Assembleia Geral Extraordinária. Com o resultado, a operação foi aprovada definitivamente pelos órgãos do clube, embora ainda existam etapas burocráticas antes da transferência efetiva da gestão.

O projeto prevê investimentos que podem chegar a R$ 454 milhões ao longo de dez anos. O montante, porém, está ligado às projeções de crescimento da empresa e ao cumprimento das metas estabelecidas no planejamento, não representando um aporte integral garantido.

Além disso, há uma previsão mínima de R$ 187 milhões em investimentos durante os primeiros 15 anos de operação. Para o início da reestruturação, o grupo projeta destinar até R$ 20 milhões entre 2026 e 2027.

Parte dos recursos deverá ser utilizada para reorganizar a situação financeira da Inter, que possui dívidas estimadas em cerca de R$ 8,5 milhões. A modernização do centro de treinamento, a profissionalização da administração, investimentos em tecnologia e a revitalização do estádio Major Levy Sobrinho também estão entre as prioridades.