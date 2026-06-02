Os campeonatos que seguem em disputa no Brasil durante a Copa do Mundo

O encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou o início de uma pausa significativa no calendário do futebol nacional. Com a proximidade da Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, a principal competição do país entrará em um recesso superior a 50 dias.

A interrupção, no entanto, não significa que o futebol brasileiro ficará completamente parado. Embora a Série A, as principais competições femininas e a Copa do Brasil tenham suspendido suas atividades temporariamente, diversas outras disputas seguirão normalmente ao longo do Mundial, garantindo uma agenda recheada para os torcedores.

A seguir, a GOAL te mostra quais campeonatos continuarão em andamento durante a Copa do Mundo...