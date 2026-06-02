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Brasileirão Série B 2025Getty/GOAL
Gabriel Marin

Os campeonatos que seguem em disputa no Brasil durante a Copa do Mundo

Série B
Série C
Série D

Com Brasileirão, Copa do Brasil e competições femininas em recesso, veja os campeonatos que manterão a bola rolando durante os 39 dias do Mundial

O encerramento da 18ª rodada do Campeonato Brasileiro marcou o início de uma pausa significativa no calendário do futebol nacional. Com a proximidade da Copa do Mundo, que será disputada entre os dias 11 de junho e 19 de julho nos Estados Unidos, Canadá e México, a principal competição do país entrará em um recesso superior a 50 dias.

A interrupção, no entanto, não significa que o futebol brasileiro ficará completamente parado. Embora a Série A, as principais competições femininas e a Copa do Brasil tenham suspendido suas atividades temporariamente, diversas outras disputas seguirão normalmente ao longo do Mundial, garantindo uma agenda recheada para os torcedores.

A seguir, a GOAL te mostra quais campeonatos continuarão em andamento durante a Copa do Mundo...

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  • Brasileirão Série B

    A principal competição nacional que seguirá sem interrupções será a Série B do Campeonato Brasileiro.

    A divisão de acesso entra na 12ª rodada antes da abertura da Copa e terá seis rodadas disputadas ao longo do torneio mundial, contemplando os jogos da 13ª até a 18ª rodada, todas já homologadas pela CBF.

    O calendário chama atenção porque algumas partidas coincidem com datas em que a seleção brasileira poderá estar em campo, especialmente durante as fases eliminatórias da Copa do Mundo.

    Enquanto os holofotes estarão voltados para o Mundial, os clubes da Série B terão a oportunidade de avançar na tabela e ganhar terreno na luta pelo acesso à elite nacional.

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  • Brasileirão Série C

    A Série C também não sofrerá paralisação.

    Após o encerramento da nona rodada, a competição terá cinco rodadas disputadas durante a Copa do Mundo, da 10ª à 14ª rodada.

    Alguns confrontos acontecerão inclusive no mesmo dia da estreia da seleção brasileira. Em 13 de junho, Guarani e Caxias se enfrentam, assim como Amazonas e Anápolis, ambos às 16h, apenas algumas horas antes do primeiro compromisso do Brasil diante do Marrocos.

    A competição fará apenas uma pausa no fim de semana da decisão da Copa do Mundo, quando não haverá partidas programadas.

  • Brasileirão Série D

    A quarta divisão nacional viverá um dos momentos mais importantes da temporada justamente durante a realização do Mundial.

    A primeira fase será encerrada entre os dias 6 e 14 de junho, dependendo do grupo. Logo na sequência começam os confrontos eliminatórios que definirão os classificados às etapas mais avançadas da competição.

    A segunda fase acontece entre os dias 20 e 28 de junho. A terceira fase será disputada entre 4 e 12 de julho.

    Já a quarta fase, considerada uma das mais importantes da Série D por valer o acesso à Série C, terá seus jogos de ida realizados nos dias 17 e 18 de julho, durante o último fim de semana da Copa do Mundo.

  • Brasileirão Sub-20

    As competições nacionais de base também terão programação intensa durante o Mundial.

    O Campeonato Brasileiro sub-20 seguirá normalmente e disputará quatro rodadas da primeira fase durante a Copa. O torneio termina sua fase classificatória no dia 1º de julho, enquanto as quartas de final estão marcadas para os dias 8 e 15 de julho.

    As semifinais e a decisão ocorrerão apenas após o encerramento do Mundial.

    Além disso, a Série B do Brasileirão sub-20 está em sua fase eliminatória. As quartas de final serão realizadas em 17 de junho, as semifinais em 1º de julho e a grande final em 22 de julho. Os finalistas e o terceiro melhor colocado garantem acesso à elite da categoria.

    O Campeonato Brasileiro Feminino sub-20 também continuará normalmente. A disputa reúne 24 equipes divididas em seis grupos.

    Durante o Mundial, a fase de grupos seguirá em andamento, enquanto as quartas de final estão reservadas para depois da Copa, nos dias 25 de julho e 1º de agosto.

  • Brasileirão Sub-17

    Outra competição que seguirá sem interrupções é o Campeonato Brasileiro Sub-17.

    O torneio está apenas em seu início e terá sete rodadas realizadas durante a Copa do Mundo. Ao todo, a competição conta com 19 rodadas na primeira fase, classificando os oito melhores para o mata-mata.