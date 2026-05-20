De time de Série D às oitavas da Libertadores: a ascensão meteórica do Mirassol

Se alguém dissesse em 2020 que o Mirassol disputaria uma Libertadores e chegaria às oitavas de final poucos anos depois, provavelmente seria tratado como exagerado até pelos torcedores mais otimistas do clube.
Mas o impossível virou realidade. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Always Ready, nesta terça-feira, em Assunção, o Leão garantiu classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores e escreveu mais um capítulo histórico em sua trajetória meteórica no futebol brasileiro.
Em sua primeira participação internacional, o Mirassol avançou ao mata-mata com uma rodada de antecedência em um grupo que contava com adversários experientes e tradicionais no continente, como LDU e Lanús.
O clube paulista chegou aos 12 pontos após cinco rodadas, com quatro vitórias na campanha, consolidando uma das histórias mais surpreendentes do futebol sul-americano recente.