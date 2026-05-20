Luis Felipe Gonçalves

De time de Série D às oitavas da Libertadores: a ascensão meteórica do Mirassol

Estreante na Libertadores, clube do interior paulista garante vaga inédita no mata-mata continental e transforma sonho improvável em realidade histórica

Se alguém dissesse em 2020 que o Mirassol disputaria uma Libertadores e chegaria às oitavas de final poucos anos depois, provavelmente seria tratado como exagerado até pelos torcedores mais otimistas do clube.

Mas o impossível virou realidade. Com a vitória por 2 a 1 sobre o Always Ready, nesta terça-feira, em Assunção, o Leão garantiu classificação antecipada para as oitavas de final da Copa Libertadores e escreveu mais um capítulo histórico em sua trajetória meteórica no futebol brasileiro.

Em sua primeira participação internacional, o Mirassol avançou ao mata-mata com uma rodada de antecedência em um grupo que contava com adversários experientes e tradicionais no continente, como LDU e Lanús.

O clube paulista chegou aos 12 pontos após cinco rodadas, com quatro vitórias na campanha, consolidando uma das histórias mais surpreendentes do futebol sul-americano recente.

    Ascensão meteórica

    O salto impressiona ainda mais quando se olha para trás. Em 2020, o Mirassol disputava a Série D do Campeonato Brasileiro e sequer fazia parte das divisões principais do futebol nacional.

    Naquele ano, porém, começou a nascer o projeto que transformaria o clube em um dos grandes cases de gestão do futebol brasileiro. O Leão conquistou o título da Série D, ganhou estrutura, fortaleceu seu departamento de futebol e iniciou uma escalada rara no cenário nacional.

    A partir dali, o clube passou a subir degraus rapidamente.

    Em 2022, conquistou também o título da Série C. Dois anos depois, garantiu o acesso inédito à Série A do Brasileirão ao terminar a Série B como vice-campeão.

    O crescimento esportivo veio acompanhado de evolução estrutural. A venda do atacante Luiz Araújo para o futebol europeu ajudou a impulsionar investimentos importantes no centro de treinamento e no modelo de gestão do clube.

    Hoje, o Mirassol é tratado internamente como um projeto consolidado, moderno e sustentável.

    Interior paulista no mapa da América

    O ano de 2026 virou o auge dessa trajetória.

    No embalo da campanha histórica que garantiu vaga direta na Libertadores após terminar o Brasileirão entre os primeiros colocados, o Mirassol passou a viver um cenário inimaginável até pouco tempo atrás.

    Além de disputar uma competição internacional pela primeira vez em sua história, o clube se tornou a menor cidade a participar da Libertadores. O município de Mirassol tem cerca de 65 mil habitantes.

    Dentro de campo, o time mostrou personalidade desde o início da competição. Mesmo enfrentando clubes acostumados ao ambiente continental, o Leão manteve o estilo ofensivo e competitivo que marcou sua ascensão nos últimos anos.

    A classificação antecipada às oitavas reforça ainda mais o tamanho da campanha.

    Sonho e conquista histórica

    A campanha histórica também representa um salto financeiro importante para o clube.

    Cada vitória na fase de grupos da Libertadores rende cerca de 340 mil dólares em premiação. Com quatro triunfos até aqui, o Mirassol já acumulou aproximadamente R$ 7 milhões apenas em bônus por resultados positivos.

    A vaga nas oitavas de final garante mais 1,25 milhão de dólares, elevando a arrecadação total do clube na competição para mais de R$ 13 milhões.

    Para um clube que, há poucos anos, tinha temporadas encerradas ainda no primeiro semestre e vivia praticamente apenas do Campeonato Paulista, o impacto é gigantesco.

    Apesar da luta atual contra a parte de baixo da tabela no Brasileirão, o Mirassol segue escrevendo uma das histórias mais improváveis do futebol brasileiro recente.

    De clube sem divisão nacional a participante da Libertadores. De time da Série D a classificado para as oitavas do principal torneio da América do Sul.

    O Leão do interior paulista deixou de ser apenas uma surpresa e passou a ocupar espaço definitivo entre os projetos mais admirados do futebol brasileiro atual.

