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domingo, 20 de setembro
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sexta-feira, 25 de setembro
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Vila Nova-GO crestVila Nova-GO29156841311051
V
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V
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2Fortaleza crestFortaleza2914963324951
V
E
V
V
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3Novorizontino crestNovorizontino29148749272250
D
E
V
V
V
4Juventude crestJuventude29148731191250
D
D
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5Operário-PR crestOperário-PR2913884136547
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