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segunda-feira, 21 de setembro
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Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Vila Nova-GO
|29
|15
|6
|8
|41
|31
|10
|51
|2
|Fortaleza
|29
|14
|9
|6
|33
|24
|9
|51
|3
|Novorizontino
|29
|14
|8
|7
|49
|27
|22
|50
|4
|Juventude
|29
|14
|8
|7
|31
|19
|12
|50
|5
|Operário-PR
|29
|13
|8
|8
|41
|36
|5
|47