Goal.com
Ao Vivo

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais

NÃO PERCA NENHUM MOMENTO DA COPA DO MUNDO

Seu passe de acesso total a resultados, atualizações em tempo real e análises
Explore
Tudo sobre apostas na GOAL
Léo Coelho, pelo AmazonasReprodução/Instagram
Pedro Augusto Dias

Amazonas causa polêmica ao divulgar erros de zagueiro em anúncio de saída

Série C
Inter de Limeira x Amazonas
Amazonas

Clube publicou vídeos com falhas de Léo Coelho ao anunciar a saída do defensor, que acionou a Justiça do Trabalho e cobra cerca de R$ 8,1 milhões

O Amazonas se envolveu em uma polêmica neste domingo (12) ao anunciar a saída do zagueiro Léo Coelho. Em vez de publicar apenas uma mensagem de despedida, o clube utilizou vídeos com lances em que o defensor aparece cometendo erros durante partidas, atitude que provocou forte repercussão entre torcedores e nas redes sociais.

Veja a GOAL direto do Whatsapp, de graçaEntre já!

  • O anúncio da saída

    A publicação foi feita poucas horas após a derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou para quatro o número de partidas consecutivas sem vitória da equipe amazonense, que ocupa a 14ª colocação da tabela com 17 pontos.

    Léo Coelho, de 33 anos, chegou ao Amazonas em agosto de 2025, depois de defender o Peñarol, do Uruguai. Durante sua passagem, disputou 39 jogos e marcou dois gols.

    Em nota, o clube disse: "Léo Coelho não faz mais parte do elenco profissional para o resto da temporada. O atleta deixa o clube após 39 jogos e dois gols com a camisa da Onça-pintada. O clube agradece ao defensor pela dedicação, profissionalismo e entrega dentro e fora de campo durante a passagem pelo aurinegro, e deseja sucesso ao atleta nos próximos desafios da carreira."

    • Publicidade

  • Disputa judicial em andamento

    A saída do defensor acontece em meio a uma disputa judicial. Segundo o ge.com, o jogador ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta do contrato. Entre as alegações apresentadas estão atrasos salariais, ausência de depósitos do FGTS e supostas irregularidades no pagamento de parte dos vencimentos por meio de contratos de direito de imagem.

    Na ação, Léo Coelho cobra aproximadamente R$ 8,1 milhões do Amazonas. A defesa também solicitou uma liminar para que o atleta seja liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e possa atuar por outro clube enquanto o processo segue em tramitação. O caso ainda será analisado pela Justiça.

    • GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

    Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

    Siga a GOAL no Google
Série C
Amazonas crest
Amazonas
AMA
Paysandu crest
Paysandu
PAY