Amazonas causa polêmica ao divulgar erros de zagueiro em anúncio de saída

A publicação foi feita poucas horas após a derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou para quatro o número de partidas consecutivas sem vitória da equipe amazonense, que ocupa a 14ª colocação da tabela com 17 pontos.

Léo Coelho, de 33 anos, chegou ao Amazonas em agosto de 2025, depois de defender o Peñarol, do Uruguai. Durante sua passagem, disputou 39 jogos e marcou dois gols.

Em nota, o clube disse: "Léo Coelho não faz mais parte do elenco profissional para o resto da temporada. O atleta deixa o clube após 39 jogos e dois gols com a camisa da Onça-pintada. O clube agradece ao defensor pela dedicação, profissionalismo e entrega dentro e fora de campo durante a passagem pelo aurinegro, e deseja sucesso ao atleta nos próximos desafios da carreira."