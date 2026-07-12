O Amazonas se envolveu em uma polêmica neste domingo (12) ao anunciar a saída do zagueiro Léo Coelho. Em vez de publicar apenas uma mensagem de despedida, o clube utilizou vídeos com lances em que o defensor aparece cometendo erros durante partidas, atitude que provocou forte repercussão entre torcedores e nas redes sociais.
Amazonas causa polêmica ao divulgar erros de zagueiro em anúncio de saída
O anúncio da saída
A publicação foi feita poucas horas após a derrota por 1 a 0 para a Inter de Limeira, pela Série C do Campeonato Brasileiro. O resultado ampliou para quatro o número de partidas consecutivas sem vitória da equipe amazonense, que ocupa a 14ª colocação da tabela com 17 pontos.
Léo Coelho, de 33 anos, chegou ao Amazonas em agosto de 2025, depois de defender o Peñarol, do Uruguai. Durante sua passagem, disputou 39 jogos e marcou dois gols.
Em nota, o clube disse: "Léo Coelho não faz mais parte do elenco profissional para o resto da temporada. O atleta deixa o clube após 39 jogos e dois gols com a camisa da Onça-pintada. O clube agradece ao defensor pela dedicação, profissionalismo e entrega dentro e fora de campo durante a passagem pelo aurinegro, e deseja sucesso ao atleta nos próximos desafios da carreira."
Disputa judicial em andamento
A saída do defensor acontece em meio a uma disputa judicial. Segundo o ge.com, o jogador ingressou com uma ação na Justiça do Trabalho pedindo a rescisão indireta do contrato. Entre as alegações apresentadas estão atrasos salariais, ausência de depósitos do FGTS e supostas irregularidades no pagamento de parte dos vencimentos por meio de contratos de direito de imagem.
Na ação, Léo Coelho cobra aproximadamente R$ 8,1 milhões do Amazonas. A defesa também solicitou uma liminar para que o atleta seja liberado no Boletim Informativo Diário (BID) da CBF e possa atuar por outro clube enquanto o processo segue em tramitação. O caso ainda será analisado pela Justiça.
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