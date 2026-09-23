Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento

Brasileirão

Brasileirão Visão geral

FBL-LIBERTADORES-CORINTHIANS-ESTUDIANTES

Ex-dirigente do Flamengo critica cota da CBF para jogadores estrangeiros

Uma grande mudança regulatória no futebol brasileiro provocou um intenso debate interno, à medida que a CBF se movimenta para reduzir drasticamente o número de jogadores estrangeiros permitidos nos elencos nacionais. O ex-diretor do Flamengo Marcos Braz liderou as críticas, alertando que as novas restrições representam um retrocesso significativo para as ambições esportivas do país.

FlamengoCorinthians
Mais
Tudo sobre apostas na GOAL
Tudo sobre apostas na GOAL
Publicidade

Brasileirão, jogos & resultados

sábado, 19 de setembro
Vitória badge
Vitória
VIT
1
Cruzeiro badge
Cruzeiro
CRU
3
FJ
Flamengo badge
Flamengo
FLA
2
Bragantino badge
Bragantino
BGT
1
FJ
Athletico Paranaense badge
Athletico Paranaense
APR
2
Bahia badge
Bahia
BAH
1
FJ
terça-feira, 6 de outubro
Remo badge
Remo
REM
Grêmio badge
Grêmio
GRE
Internacional badge
Internacional
INT
Corinthians badge
Corinthians
COR
Bragantino badge
Bragantino
BGT
Mirassol badge
Mirassol
MIR
Mais

Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Flamengo crestFlamengo28186455233260
V
V
V
V
V
2Palmeiras crestPalmeiras28169347212657
E
V
E
E
V
3Athletico Paranaense crestAthletico Paranaense28147743321149
V
E
D
E
V
4Fluminense crestFluminense2813964436848
V
D
V
E
V
5Bahia crestBahia28121064335846
D
V
V
V
V
Mais

Apuestas destacadas

Portugal vs Gales Pronóstico y Apuestas Liga de Naciones | 24/09/26
Veja mais artigos sobre apostas