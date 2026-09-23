Olheiro do Barcelona é visto observando a sensação brasileira Arthur Dias

O Barcelona intensificou sua busca por talentos brasileiros depois que o diretor de observação Joao Amaral foi visto monitorando Arthur Dias em Curitiba. O zagueiro central de 19 anos se firmou como um dos prospectos mais empolgantes da América do Sul após uma ascensão meteórica no Athletico Paranaense e uma surpreendente convocação para a seleção principal.