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terça-feira, 15 de setembro
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LDU Quito
UNI
3
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SEP
2
FJ
agr: 3 - 3
pens 3 - 4
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COR
0
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EST
1
FJ
agr: 1 - 2
quarta-feira, 16 de setembro
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FLA
1
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Independiente del Valle
INV
1
FJ
agr: 3 - 1
terça-feira, 13 de outubro
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FLU
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SEP
quarta-feira, 14 de outubro
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EST
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terça-feira, 20 de outubro
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Palmeiras
SEP
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Fluminense
FLU
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Manchester City crestManchester City5500135815
V
V
V
V
V
2Arsenal crestArsenal540184412
D
V
V
V
V
3Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion53111651110
V
V
E
D
V
4Brentford crestBrentford523010469
V
E
E
E
V
5Leeds United crestLeeds United52307349
E
V
E
E
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