Série B - Rodada 29 20 de set. de 2026 - 17:30

Como assistir Londrina x Fortaleza online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Londrina, o técnico Rogerio Micale não teve informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável também não foi confirmada, e atualizações devem ser divulgadas conforme o jogo se aproxima.

No Fortaleza, Paulo Autuori também não reportou baixas confirmadas ou jogadores fora por suspensão. O técnico ainda não revelou o time que pretende utilizar, e mais detalhes serão acrescentados antes do apito inicial.

Retrospecto recente

O Londrina chega ao confronto com um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A campanha mais recente foi uma goleada por 6 a 0 sobre o Ponte Preta, resultado que contrasta com a derrota por 2 a 1 para o Operário-PR dias antes. No total, o time marcou 10 gols e sofreu 5 nesse período, mostrando oscilação tanto no ataque quanto na defesa.

O Fortaleza apresenta sequência mais consistente, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu Avaí por 1 a 0 e Goiás por 1 a 0 fora de casa, além de ter batido o Criciúma por 2 a 0. O time cearense marcou 5 gols e sofreu apenas 3, com desempenho sólido especialmente nas partidas disputadas como visitante.

Últimos confrontos diretos

O histórico recente entre os dois clubes é favorável ao Fortaleza. No encontro mais recente, disputado em maio de 2026 pela Série B, o Fortaleza venceu por 3 a 0 atuando como mandante. Nos três jogos registrados entre as equipes, o Fortaleza soma duas vitórias e um empate, sem nenhuma derrota para o Londrina.

Classificação

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a zona de rebaixamento, enquanto o Fortaleza está no grupo dos times que brigam pelo acesso à Série A. A diferença de posição reflete trajetórias opostas na competição até aqui.

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