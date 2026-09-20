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Série B
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Londrina x Fortaleza: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Londrina x Fortaleza
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Série B - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Londrina x Fortaleza

Técnico

  • R. Micale

No Londrina, o técnico Rogerio Micale não teve informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento. A escalação provável também não foi confirmada, e atualizações devem ser divulgadas conforme o jogo se aproxima.

No Fortaleza, Paulo Autuori também não reportou baixas confirmadas ou jogadores fora por suspensão. O técnico ainda não revelou o time que pretende utilizar, e mais detalhes serão acrescentados antes do apito inicial.

Retrospecto recente

LON

LON - Sequência

CEA
D2-1
JUV
E0-0
OPF
D1-2
SAB
V1-2
PON
V6-0
Gol marcado (sofrido)
10/5
Jogos com mais de 2,5 gols
4/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
FOR

FOR - Sequência

CRI
V0-2
OPF
E1-1
GOI
V0-1
AVF
V1-0
CEA
E1-1
Gol marcado (sofrido)
6/2
Jogos com mais de 2,5 gols
0/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Londrina chega ao confronto com um aproveitamento irregular nos últimos cinco jogos, com duas vitórias, um empate e duas derrotas. A campanha mais recente foi uma goleada por 6 a 0 sobre o Ponte Preta, resultado que contrasta com a derrota por 2 a 1 para o Operário-PR dias antes. No total, o time marcou 10 gols e sofreu 5 nesse período, mostrando oscilação tanto no ataque quanto na defesa.

O Fortaleza apresenta sequência mais consistente, com três vitórias, dois empates e nenhuma derrota nos últimos cinco jogos. A equipe venceu Avaí por 1 a 0 e Goiás por 1 a 0 fora de casa, além de ter batido o Criciúma por 2 a 0. O time cearense marcou 5 gols e sofreu apenas 3, com desempenho sólido especialmente nas partidas disputadas como visitante.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

LondrinaEmpateFortaleza
0
1
2
Série B
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
3
Londrina badge
Londrina
LON
0
FJ
Série B
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
2
Londrina badge
Londrina
LON
1
FJ
Série B
Londrina badge
Londrina
LON
1
Fortaleza badge
Fortaleza
FOR
1
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols2/3
Ambas as equipes marcaram2/3

O histórico recente entre os dois clubes é favorável ao Fortaleza. No encontro mais recente, disputado em maio de 2026 pela Série B, o Fortaleza venceu por 3 a 0 atuando como mandante. Nos três jogos registrados entre as equipes, o Fortaleza soma duas vitórias e um empate, sem nenhuma derrota para o Londrina.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
3
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
7
CRBCRBCRB
2813694240+245
V
D
V
V
D
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
12
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
13
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2877143839-128
V
V
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2824221662-4610
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Londrina ocupa a zona de rebaixamento, enquanto o Fortaleza está no grupo dos times que brigam pelo acesso à Série A. A diferença de posição reflete trajetórias opostas na competição até aqui.

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