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Série B
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Ponte Preta x CRB: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Ponte Preta x CRB
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CRB
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Saiba onde vai passar o jogo entre Ponte Preta e CRB, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Ponte Preta x CRB

Técnico

  • G. Kleina

Do lado da Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina não teve informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, assim como a escalação provável ainda não foi confirmada. As atualizações serão adicionadas conforme chegarem mais próximas do apito inicial.

No CRB, o treinador Fabio Matias também não teve dados de baixas ou relacionados disponibilizados. A escalação provável da equipe alagoana seguirá sem confirmação oficial até a véspera da partida.

Retrospecto recente

PON

PON - Sequência

AVF
D0-2
AMM
D2-0
SAB
D0-2
SPO
D2-0
LON
D6-0
Gol marcado (sofrido)
0/14
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
0/5
CRB

CRB - Sequência

JUV
D2-1
CRI
V2-1
AMM
V3-1
OPF
D3-0
SPO
V2-1
Gol marcado (sofrido)
8/8
Jogos com mais de 2,5 gols
5/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

A Ponte Preta atravessa o pior momento da sua campanha na Série B. O time campineiro perdeu os cinco jogos mais recentes, sem sequer pontuar, e sofreu pesadas derrotas no período, incluindo um revés por 6 a 0 diante do Londrina, o resultado mais recente. Ao longo dessas cinco partidas, a equipe de Kleina não marcou gols e sofreu 12, um número que expõe a fragilidade defensiva e ofensiva do time.

O CRB apresenta desempenho bem mais sólido no mesmo período. Os alagoanos somam três vitórias, uma derrota e mais uma derrota nas últimas cinco rodadas, com o triunfo mais recente sendo um 2 a 1 sobre o Sport. A equipe marcou oito gols e sofreu seis nesse intervalo, com resultados que incluem uma goleada de 3 a 0 sofrida diante do Operário-PR como única nota negativa de maior magnitude.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

Ponte PretaEmpateCRB
3
0
2
Série B
CRB badge
CRB
CRB
4
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
2
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
0
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
1
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
4
CRB badge
CRB
CRB
2
FJ
Série B
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
3
CRB badge
CRB
CRB
0
FJ
Série B
CRB badge
CRB
CRB
1
Ponte Preta badge
Ponte Preta
PON
0
FJ
10Gols marcados7
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela própria Série B, com o CRB vencendo por 4 a 2 como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes na competição, o retrospecto mostra equilíbrio: o CRB venceu três vezes e a Ponte Preta duas, com um total de 16 gols marcados nas partidas, média de mais de três por jogo.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
3
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
7
CRBCRBCRB
2813694240+245
V
D
V
V
D
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
12
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
13
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2877143839-128
V
V
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2824221662-4610
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 20ª posição, o que a coloca diretamente na zona de rebaixamento e torna esta partida de caráter urgente para o clube campineiro. O CRB, por sua vez, está no 7º lugar, dentro do bloco que ainda alimenta ambições de acesso à Série A.

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