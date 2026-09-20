Série B - Rodada 29 20 de set. de 2026 - 10:00

Como assistir Ponte Preta x CRB online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

Do lado da Ponte Preta, o técnico Gilson Kleina não teve informações divulgadas sobre lesionados ou suspensos até o momento, assim como a escalação provável ainda não foi confirmada. As atualizações serão adicionadas conforme chegarem mais próximas do apito inicial.

No CRB, o treinador Fabio Matias também não teve dados de baixas ou relacionados disponibilizados. A escalação provável da equipe alagoana seguirá sem confirmação oficial até a véspera da partida.

Retrospecto recente

A Ponte Preta atravessa o pior momento da sua campanha na Série B. O time campineiro perdeu os cinco jogos mais recentes, sem sequer pontuar, e sofreu pesadas derrotas no período, incluindo um revés por 6 a 0 diante do Londrina, o resultado mais recente. Ao longo dessas cinco partidas, a equipe de Kleina não marcou gols e sofreu 12, um número que expõe a fragilidade defensiva e ofensiva do time.

O CRB apresenta desempenho bem mais sólido no mesmo período. Os alagoanos somam três vitórias, uma derrota e mais uma derrota nas últimas cinco rodadas, com o triunfo mais recente sendo um 2 a 1 sobre o Sport. A equipe marcou oito gols e sofreu seis nesse intervalo, com resultados que incluem uma goleada de 3 a 0 sofrida diante do Operário-PR como única nota negativa de maior magnitude.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela própria Série B, com o CRB vencendo por 4 a 2 como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes na competição, o retrospecto mostra equilíbrio: o CRB venceu três vezes e a Ponte Preta duas, com um total de 16 gols marcados nas partidas, média de mais de três por jogo.

Classificação

Na tabela da Série B, a Ponte Preta ocupa a 20ª posição, o que a coloca diretamente na zona de rebaixamento e torna esta partida de caráter urgente para o clube campineiro. O CRB, por sua vez, está no 7º lugar, dentro do bloco que ainda alimenta ambições de acesso à Série A.

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