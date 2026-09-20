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Série B
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Goiás x Avaí: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Goiás x Avaí
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Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Goiás e Avaí, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Goiás x Avaí

Técnico

  • Mozart

O Goiás é treinado por Mozart, mas a comissão técnica não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos até o momento. Atualizações devem ser confirmadas mais próximo ao início da partida.

No Avaí, Allan Aal também não disponibilizou dados sobre desfalques ou o time titular esperado. As informações sobre o elenco visitante serão acrescentadas conforme forem divulgadas.

Retrospecto recente

GOI

GOI - Sequência

CUI
E1-1
SAB
V2-1
FOR
D0-1
VLN
D2-0
BSP
V1-3
Gol marcado (sofrido)
6/6
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
AVF

AVF - Sequência

PON
V0-2
ATG
D0-1
NOV
D3-1
FOR
D1-0
VLN
E1-1
Gol marcado (sofrido)
4/6
Jogos com mais de 2,5 gols
1/5
Ambas as equipes marcaram
2/5

O Goiás soma dois triunfos, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos da Série B, com a vitória mais recente sendo o triunfo por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP. Antes disso, o time perdeu para Vila Nova-GO por 2 a 0 e para o Fortaleza por 1 a 0, mas havia vencido o São Bernardo por 2 a 1. Ao todo, o Esmeraldino marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

O Avaí registrou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, com três derrotas e um empate. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, após derrotas para Fortaleza, Novorizontino e Atlético-GO. O clube marcou quatro gols e sofreu seis nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

GoiásEmpateAvaí
3
0
2
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
0
Goiás badge
Goiás
GOI
2
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
2
Goiás badge
Goiás
GOI
1
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
2
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
Série B
Goiás badge
Goiás
GOI
2
Avaí badge
Avaí
AVF
1
FJ
Série B
Avaí badge
Avaí
AVF
2
Goiás badge
Goiás
GOI
0
FJ
7Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols3/5
Ambas as equipes marcaram3/5

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, pela Série B, com o Goiás vencendo por 2 a 0 jogando como visitante no estádio do Avaí. Nos cinco últimos encontros entre os clubes na competição, o Goiás levou a melhor em três ocasiões, enquanto o Avaí venceu uma vez e houve uma derrota do time goiano como mandante em setembro de 2025, quando o Avaí ganhou por 2 a 1.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
3
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
4
FortalezaFortalezaFOR
2813963123+848
E
V
V
E
V
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
7
CRBCRBCRB
2813694240+245
V
D
V
V
D
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
11
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
12
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
13
GoiásGoiásGOI
28116112834-639
V
D
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2886142936-730
E
D
D
D
V
18
LondrinaLondrinaLON
2877143839-128
V
V
D
E
D
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2824221662-4610
D
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na Série B, o Goiás ocupa a 13ª posição, enquanto o Avaí está na 17ª colocação, zona de rebaixamento à Série C. Os três pontos em disputa têm peso diferente para cada lado: o time goiano busca se afastar da parte inferior da tabela, ao passo que o Avaí precisa vencer para tentar sair do grupo dos descenso.

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