Série B - Rodada 29 20 de set. de 2026 - 15:00

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Notícias e prováveis escalações

O Goiás é treinado por Mozart, mas a comissão técnica não divulgou a escalação provável nem informações sobre lesionados ou suspensos até o momento. Atualizações devem ser confirmadas mais próximo ao início da partida.

No Avaí, Allan Aal também não disponibilizou dados sobre desfalques ou o time titular esperado. As informações sobre o elenco visitante serão acrescentadas conforme forem divulgadas.

Retrospecto recente

O Goiás soma dois triunfos, uma derrota e um empate nos últimos cinco jogos da Série B, com a vitória mais recente sendo o triunfo por 3 a 1 sobre o Botafogo-SP. Antes disso, o time perdeu para Vila Nova-GO por 2 a 0 e para o Fortaleza por 1 a 0, mas havia vencido o São Bernardo por 2 a 1. Ao todo, o Esmeraldino marcou sete gols e sofreu seis nesse período.

O Avaí registrou apenas uma vitória nos últimos cinco compromissos, com três derrotas e um empate. O resultado mais recente foi o empate por 1 a 1 com o Vila Nova-GO, após derrotas para Fortaleza, Novorizontino e Atlético-GO. O clube marcou quatro gols e sofreu seis nessa sequência.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes ocorreu em maio de 2026, pela Série B, com o Goiás vencendo por 2 a 0 jogando como visitante no estádio do Avaí. Nos cinco últimos encontros entre os clubes na competição, o Goiás levou a melhor em três ocasiões, enquanto o Avaí venceu uma vez e houve uma derrota do time goiano como mandante em setembro de 2025, quando o Avaí ganhou por 2 a 1.

Classificação

Na Série B, o Goiás ocupa a 13ª posição, enquanto o Avaí está na 17ª colocação, zona de rebaixamento à Série C. Os três pontos em disputa têm peso diferente para cada lado: o time goiano busca se afastar da parte inferior da tabela, ao passo que o Avaí precisa vencer para tentar sair do grupo dos descenso.

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