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Série B
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Criciúma x Operário-PR: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Criciúma x Operário-PR
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Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Criciúma e Operário-PR, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

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Série B - Rodada 29

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Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Criciúma x Operário-PR

Técnico

  • E. Baptista

O técnico Eduardo Baptista não teve informações sobre prováveis escalações, lesionados ou suspensos divulgadas antes da partida. A confirmação do time titular do Criciúma deve ser feita mais próximo ao início do jogo.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não teve dados de escalação ou desfalques disponibilizados. As atualizações sobre os dois elencos serão incluídas assim que forem confirmadas.

Retrospecto recente

CRI

CRI - Sequência

FOR
D0-2
CRB
D2-1
CUI
V2-0
JUV
D0-2
ATG
D4-0
Gol marcado (sofrido)
3/10
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
1/5
OPF

OPF - Sequência

VLN
E0-0
FOR
E1-1
LON
V1-2
CRB
V3-0
NAU
E3-3
Gol marcado (sofrido)
9/5
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
3/5

O Criciúma chega para o jogo com retrospecto ruim nas últimas cinco rodadas: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. A equipe foi derrotada por 4 a 0 pelo Atlético-GO na rodada mais recente e também perdeu por 2 a 0 para o Juventude. No total, o time marcou apenas três gols e sofreu nove nesse período, o que evidencia a fragilidade defensiva do clube nas últimas semanas.

O Operário-PR apresenta desempenho bem mais sólido. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. A campanha inclui um triunfo por 3 a 0 sobre o CRB e um empate em 3 a 3 com o Náutico no jogo mais recente. O time marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CriciúmaEmpateOperário-PR
1
1
3
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
1
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
1
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
2
FJ
Série B
Criciúma badge
Criciúma
CRI
2
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
0
FJ
Série B
Operário-PR badge
Operário-PR
OPF
2
Criciúma badge
Criciúma
CRI
0
FJ
4Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram2/5

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, quando Operário-PR e Criciúma empataram por 1 a 1. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes nesta competição, o Operário-PR venceu duas vezes, o Criciúma também venceu duas, e houve um empate, com os times marcando sete gols cada.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
7
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
GoiásGoiásGOI
29126113035-542
V
V
D
D
V
11
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
13
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
2977153941-228
D
V
V
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a quinta posição, dentro do grupo que briga pelo acesso, enquanto o Operário-PR está em oitavo, ainda na perseguição ao G4. Um resultado positivo pode mudar o cenário de ambos os lados.

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