Série B - Rodada 29 21 de set. de 2026 - 18:30

Como assistir Criciúma x Operário-PR online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

O técnico Eduardo Baptista não teve informações sobre prováveis escalações, lesionados ou suspensos divulgadas antes da partida. A confirmação do time titular do Criciúma deve ser feita mais próximo ao início do jogo.

No Operário-PR, Luizinho Lopes também não teve dados de escalação ou desfalques disponibilizados. As atualizações sobre os dois elencos serão incluídas assim que forem confirmadas.

Retrospecto recente

O Criciúma chega para o jogo com retrospecto ruim nas últimas cinco rodadas: uma vitória, nenhum empate e quatro derrotas. A equipe foi derrotada por 4 a 0 pelo Atlético-GO na rodada mais recente e também perdeu por 2 a 0 para o Juventude. No total, o time marcou apenas três gols e sofreu nove nesse período, o que evidencia a fragilidade defensiva do clube nas últimas semanas.

O Operário-PR apresenta desempenho bem mais sólido. Nos últimos cinco jogos, foram duas vitórias, três empates e nenhuma derrota. A campanha inclui um triunfo por 3 a 0 sobre o CRB e um empate em 3 a 3 com o Náutico no jogo mais recente. O time marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo.

Últimos confrontos diretos

O encontro mais recente entre os dois clubes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, quando Operário-PR e Criciúma empataram por 1 a 1. Nos cinco jogos anteriores entre as equipes nesta competição, o Operário-PR venceu duas vezes, o Criciúma também venceu duas, e houve um empate, com os times marcando sete gols cada.

Classificação

Na tabela da Série B, o Criciúma ocupa a quinta posição, dentro do grupo que briga pelo acesso, enquanto o Operário-PR está em oitavo, ainda na perseguição ao G4. Um resultado positivo pode mudar o cenário de ambos os lados.

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