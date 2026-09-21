Série B - Rodada 29 21 de set. de 2026 - 20:30

Como assistir Cuiabá x Náutico online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Notícias e prováveis escalações

No Cuiabá, o técnico Eduardo Barros não teve divulgadas informações sobre lesionados ou suspensos até o momento. A provável escalação também não foi confirmada pelo clube, e mais detalhes devem ser acrescentados conforme a equipe se aproxima do dia do jogo.

No Náutico, Hélio dos Anjos igualmente não tem desfalques ou convocações confirmadas divulgadas. A formação titular segue sem confirmação oficial, e atualizações serão incluídas à medida que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

O Cuiabá registra um aproveitamento de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe vem de empate em 1 a 1 com o Novorizontino e, antes disso, goleou o Athletic Club-MG por 3 a 0. Ao longo desse período, o time marcou seis gols e sofreu cinco, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. A única derrota nessa sequência foi para o Criciúma, por 2 a 0.

O Náutico, por sua vez, acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos cinco jogos mais recentes. O time mais recente chegou a um empate por 3 a 3 com o Operário-PR e, antes disso, perdeu para o América-MG por 2 a 1. O clube nordestino marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo, com destaque para as duas vitórias consecutivas sobre Botafogo-SP e Athletic Club-MG antes da sequência de resultados irregulares.

Últimos confrontos diretos

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Náutico por 1 a 0 atuando como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Náutico venceu três vezes, o Cuiabá conquistou uma vitória e houve um encontro ainda sem detalhe de resultado invertido, com os pernambucanos marcando seis gols e os mato-grossenses quatro no total desse recorte histórico.

Classificação

Na tabela da Série B, Cuiabá e Náutico ocupam, respectivamente, o 13º e o 14º lugar, posições que mantêm ambos os times pressionados e próximos à zona de rebaixamento, tornando o confronto direto especialmente decisivo para as pretensões de permanência na divisão.

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