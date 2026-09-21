Você tem 24 anos ou mais?

Ajude-nos a verificar sua idade respondendo com sinceridade. Este site contém publicidade relacionada a jogos de azar destinada a maiores de 24 anos.

Conteúdo com restrição de idade

Você não tem idade suficiente para visualizar conteúdo relacionado a apostas. Você será redirecionado para a página inicial.

alt
Ao VivoIngressos

Esta página tem links afiliados. Quando você compra um serviço ou um produto por meio desses links, nós podemos ganhar uma comissão.

+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Série B
team-logoCuiabá
team-logoNáutico
Assista aqui! Disney+
GOAL-e
Com a ajuda da

Cuiabá x Náutico: onde assistir ao vivo, transmissão, escalação, que horas começa e mais do Série B

Cuiabá x Náutico
Cuiabá
Náutico
Série B

Saiba onde vai passar o jogo entre Cuiabá e Náutico, as últimas notícias de cada time e mais informações do campeonato

crest
Série B - Rodada 29

Como assistir Cuiabá x Náutico online - Canais de TV e transmissões ao vivo

Disney+

Disney+

Assista aqui

Notícias e prováveis escalações

Prováveis escalações de Cuiabá x Náutico

Técnico

  • E. Barros

No Cuiabá, o técnico Eduardo Barros não teve divulgadas informações sobre lesionados ou suspensos até o momento. A provável escalação também não foi confirmada pelo clube, e mais detalhes devem ser acrescentados conforme a equipe se aproxima do dia do jogo.

No Náutico, Hélio dos Anjos igualmente não tem desfalques ou convocações confirmadas divulgadas. A formação titular segue sem confirmação oficial, e atualizações serão incluídas à medida que estiverem disponíveis.

Retrospecto recente

CUI

CUI - Sequência

GOI
E1-1
BSP
V1-2
CRI
D2-0
ATH
V3-0
NOV
E1-1
Gol marcado (sofrido)
7/5
Jogos com mais de 2,5 gols
2/5
Ambas as equipes marcaram
3/5
NAU

NAU - Sequência

SAB
E1-1
ATH
V2-1
BSP
V1-0
AMM
D2-1
OPF
E3-3
Gol marcado (sofrido)
8/7
Jogos com mais de 2,5 gols
3/5
Ambas as equipes marcaram
4/5

O Cuiabá registra um aproveitamento de duas vitórias, dois empates e uma derrota nos últimos cinco jogos da Série B. A equipe vem de empate em 1 a 1 com o Novorizontino e, antes disso, goleou o Athletic Club-MG por 3 a 0. Ao longo desse período, o time marcou seis gols e sofreu cinco, mostrando equilíbrio entre ataque e defesa. A única derrota nessa sequência foi para o Criciúma, por 2 a 0.

O Náutico, por sua vez, acumula duas vitórias, dois empates e uma derrota nos cinco jogos mais recentes. O time mais recente chegou a um empate por 3 a 3 com o Operário-PR e, antes disso, perdeu para o América-MG por 2 a 1. O clube nordestino marcou sete gols e sofreu seis nesse intervalo, com destaque para as duas vitórias consecutivas sobre Botafogo-SP e Athletic Club-MG antes da sequência de resultados irregulares.

Últimos confrontos diretos

Confrontos

CuiabáEmpateNáutico
1
0
4
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
1
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
FJ
Série B
Náutico badge
Náutico
NAU
2
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
FJ
Série B
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
Náutico badge
Náutico
NAU
0
FJ
Copa do Brasil
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
0
Náutico badge
Náutico
NAU
1
FJ
Copa do Brasil
Náutico badge
Náutico
NAU
2
Cuiabá badge
Cuiabá
CUI
1
FJ
2Gols marcados6
Jogos sobre 2.5 gols1/5
Ambas as equipes marcaram1/5

O confronto mais recente entre as equipes aconteceu em maio de 2026, pela Série B, com vitória do Náutico por 1 a 0 atuando como mandante. Nos cinco jogos anteriores entre os clubes, o Náutico venceu três vezes, o Cuiabá conquistou uma vitória e houve um encontro ainda sem detalhe de resultado invertido, com os pernambucanos marcando seis gols e os mato-grossenses quatro no total desse recorte histórico.

Classificação

#JVEDGPGCSGPSequência
1
Vila Nova-GOVila Nova-GOVLN
2915684131+1051
V
E
V
D
V
2
FortalezaFortalezaFOR
2914963324+951
V
E
V
V
E
3
NovorizontinoNovorizontinoNOV
2914874927+2250
D
E
V
V
V
4
JuventudeJuventudeJUV
2914873119+1250
D
D
V
E
E
5
CriciúmaCriciúmaCRI
2813872825+347
D
D
V
D
D
6
Atlético-GOAtlético-GOATG
29121073627+946
D
V
V
E
V
7
CRBCRBCRB
29136104241+145
D
V
D
V
V
8
Operário-PROperário-PROPF
2812883936+344
E
V
V
E
E
9
SportSportSPO
29111173929+1044
V
D
V
D
D
10
GoiásGoiásGOI
29126113035-542
V
V
D
D
V
11
São BernardoSão BernardoSAB
29118104031+941
V
V
D
V
D
12
Athletic Club-MGAthletic Club-MGATH
29101183431+341
E
V
D
V
D
13
CuiabáCuiabáCUI
2891362722+540
E
V
D
V
E
14
NáuticoNáuticoNAU
28108103533+238
E
D
V
V
E
15
CearáCearáCEA
2998123137-635
V
E
D
V
D
16
Botafogo-SPBotafogo-SPBSP
2988133236-432
E
D
D
D
D
17
AvaíAvaíAVF
2986153038-830
D
E
D
D
D
18
LondrinaLondrinaLON
2977153941-228
D
V
V
D
E
19
América-MGAmérica-MGAMM
2945202149-2817
D
D
V
D
V
20
Ponte PretaPonte PretaPON
2934221762-4513
V
D
D
D
D
Acesso
Play-off do Acesso
Rebaixamento

Na tabela da Série B, Cuiabá e Náutico ocupam, respectivamente, o 13º e o 14º lugar, posições que mantêm ambos os times pressionados e próximos à zona de rebaixamento, tornando o confronto direto especialmente decisivo para as pretensões de permanência na divisão.

Como assistir de qualquer lugar com VPN

Se você estiver no exterior, pode precisar usar uma rede virtual privada (VPN) para assistir jogos usando seu serviço de streaming. Uma VPN, como o NordVPN, permite estabelecer uma conexão segura online. Se você não tem certeza de qual VPN usar, confira o guia da GOAL sobre os melhores VPNs para transmissão de esportes.

Assista ao vivo de qualquer lugar com NordVPNObtenha NordVPN

GOSTOU DESTA HISTÓRIA?

Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.

Siga a GOAL no Google