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Liga Europa

Liga Europa Visão geral

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'Grande passo à frente' - Wharton espera que vitória em Poznan dê impulso ao Palace

Adam Wharton acredita que o Crystal Palace deu um passo significativo para reavivar sua campanha após a dominante vitória por 4 a 0 sobre o Lech Poznan na Liga Europa. Depois de ter dificuldades no cenário doméstico sob o comando do novo técnico Pierre Sage, o meio-campista elogiou a atuação clínica de sua equipe em Selhurst Park, insistindo que o elenco está começando a se encaixar nas novas exigências táticas.

A. WhartonCrystal Palace x Lech Poznań
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3Sparta Prague crestSparta Prague11004133
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