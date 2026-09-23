'Grande passo à frente' - Wharton espera que vitória em Poznan dê impulso ao Palace

Adam Wharton acredita que o Crystal Palace deu um passo significativo para reavivar sua campanha após a dominante vitória por 4 a 0 sobre o Lech Poznan na Liga Europa. Depois de ter dificuldades no cenário doméstico sob o comando do novo técnico Pierre Sage, o meio-campista elogiou a atuação clínica de sua equipe em Selhurst Park, insistindo que o elenco está começando a se encaixar nas novas exigências táticas.