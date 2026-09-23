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quarta-feira, 16 de setembro
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Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Juventus
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|2
|Crystal Palace
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|3
|Sparta Prague
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|4
|Besiktas
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3
|5
|Union Saint-Gilloise
|1
|1
|0
|0
|3
|0
|3
|3