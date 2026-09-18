'Um grande passo à frente' - Adam Wharton espera que goleada do Crystal Palace sobre o Lech Poznan possa dar o pontapé inicial na temporada do clube

O Crystal Palace teve um início difícil na temporada 2026-27 e ocupa a 16ª colocação na Premier League depois de somar apenas uma vitória e três derrotas em quatro jogos. Essa má sequência no cenário doméstico fez a vitória europeia de quinta-feira parecer um ponto de virada para Wharton e seus companheiros de equipe.

Em entrevista à TNT Sports sobre encontrar o ritmo sob o comando de Sage, o meio-campista explicou: "Ainda há muito a melhorar, ainda está no começo, muitas contratações novas. Estamos tentando entrosar o mais rápido possível. Foi um início lento, mas esta noite foi um grande passo à frente. Ainda houve alguns momentos em que poderíamos ter sido mais sólidos atrás, mas com certeza foi um passo na direção certa."

Perguntado sobre a adaptação às táticas agressivas do treinador, ele acrescentou: "O treinador tem uma mentalidade muito ofensiva, ele quer que a gente pressione lá em cima. Nos treinos, trabalhamos esses padrões e acho que houve alguns bons momentos em que jogamos de primeira, e é bom ver que isso está começando a encaixar. Quando você joga no ataque, também traz a torcida para o seu lado e, em noites como esta, ter a torcida com você ajuda. Isso nos impulsionou."

Ao refletir sobre como a campanha anterior na Conference League os preparou para noites como esta, ele observou: "No ano passado, isso era completamente novo para muitos dos jogadores. É um jogo diferente da Premier League, uma intensidade diferente. Nela, às vezes é um pouco mais tático. Entrar nesta temporada com a experiência da temporada passada só vai nos ajudar."