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'Um grande passo à frente' - Adam Wharton espera que goleada do Crystal Palace sobre o Lech Poznan possa dar o pontapé inicial na temporada do clube
Exibição dominante garante goleada
O Palace dominou a equipe polonesa com três gols no primeiro tempo em Selhurst Park, marcados por Yeremy Pino, Chris Richards e Jorgen Strand Larsen. Já no fim da partida, o cartão vermelho de Radoslaw Murawski deixou os visitantes com dez jogadores, abrindo caminho para Eddie Nketiah marcar o quarto gol. A confortável vitória por 4 a 0 é o maior triunfo do Palace no futebol europeu.
- Craig Mercer
"Grande passo à frente"
O Crystal Palace teve um início difícil na temporada 2026-27 e ocupa a 16ª colocação na Premier League depois de somar apenas uma vitória e três derrotas em quatro jogos. Essa má sequência no cenário doméstico fez a vitória europeia de quinta-feira parecer um ponto de virada para Wharton e seus companheiros de equipe.
Em entrevista à TNT Sports sobre encontrar o ritmo sob o comando de Sage, o meio-campista explicou: "Ainda há muito a melhorar, ainda está no começo, muitas contratações novas. Estamos tentando entrosar o mais rápido possível. Foi um início lento, mas esta noite foi um grande passo à frente. Ainda houve alguns momentos em que poderíamos ter sido mais sólidos atrás, mas com certeza foi um passo na direção certa."
Perguntado sobre a adaptação às táticas agressivas do treinador, ele acrescentou: "O treinador tem uma mentalidade muito ofensiva, ele quer que a gente pressione lá em cima. Nos treinos, trabalhamos esses padrões e acho que houve alguns bons momentos em que jogamos de primeira, e é bom ver que isso está começando a encaixar. Quando você joga no ataque, também traz a torcida para o seu lado e, em noites como esta, ter a torcida com você ajuda. Isso nos impulsionou."
Ao refletir sobre como a campanha anterior na Conference League os preparou para noites como esta, ele observou: "No ano passado, isso era completamente novo para muitos dos jogadores. É um jogo diferente da Premier League, uma intensidade diferente. Nela, às vezes é um pouco mais tático. Entrar nesta temporada com a experiência da temporada passada só vai nos ajudar."
Atacante norueguês desfruta da redenção
A vitória convincente também foi muito significativa para Strand Larsen, que chegou a quatro gols em seis jogos nesta temporada depois de assumir a responsabilidade de cobrar um pênalti sob alta pressão.
Aliviado por desencantar da marca da cal após ter perdido seus dois pênaltis anteriores por clube e seleção, o atacante disse à TNT Sports: "Quando você perde dois [pênaltis] seguidos, tem que bater com tudo. Foi uma cobrança arriscada, subiu um pouco mais do que eu esperava. Eu gostei. Yeremy é meu irmão. Talvez ele merecesse bater, mas eu precisava de um depois de ter perdido dois.
"Todos nós só queremos nos mostrar para os torcedores. Quando funciona, funciona muito bem. Poderíamos ter vencido este jogo por mais. Estávamos com o jogo de domingo na cabeça."
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Virada na Premier League é o objetivo
O Palace agora precisa transformar esse embalo europeu em pontos na liga, após a dolorosa derrota por 3 a 2 para o recém-promovido Ipswich Town no último fim de semana. Sage precisa que seus jogadores mostrem exatamente a mesma confiança no ataque no domingo para evitar uma briga precoce contra o rebaixamento. Garantir uma vitória neste fim de semana elevaria o clima em Selhurst Park antes de a temporada fazer uma pausa para a data Fifa.
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