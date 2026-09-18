Dick Schreuder tirou conclusões duras depois da dolorosa derrota do NEC por 5 a 0 para a Juventus na Liga Europa. O técnico do time de Nijmegen foi especialmente crítico com sua equipe e não poupou jogadores individualmente.

Almugera Kabar, em especial, foi alvo das críticas de Schreuder. O defensor emprestado pelo Borussia Dortmund cometeu um pênalti em Turim com um carrinho atrasado e voltou a ter dificuldades visíveis. "Por que sigo escalando Kabar? Porque não tenho outra opção", disse o impiedoso treinador. "O garoto acabou de chegar e vai ter de jogar."

O treinador reconhece que Kabar tem dificuldade, neste momento, com o nível que lhe é exigido. "Kabar está com dificuldades. Todos nós vemos isso." Segundo Schreuder, jogadores como Kabar normalmente poderiam se desenvolver ao lado dos atletas mais experientes, mas as circunstâncias obrigam o NEC a lançá-los mais cedo.

Schreuder, na verdade, queria tirar Kabar de campo após cerca de meia hora, mas desistiu da ideia depois que Clement Bischoff passou a lidar com uma lesão. O treinador também enfatizou que Bram Nuytinck e Perr Schuurs ainda não estão totalmente à disposição no momento. "Vou explicar bem mais uma vez: Bram Nuytinck e Perr Schuurs só conseguem jogar de 20 a 25 minutos. Agora eu nem sei se Perr pode jogar no domingo."

O NEC já estava em desvantagem em Turim aos nove minutos. Uma bola longa foi mal avaliada pela defesa e pelo goleiro Nikolas Polster, e Nicolás González pôde marcar o gol de abertura. "Com todo o respeito, mas eu ainda tiro aquela bola de cabeça. Eu ainda vejo ela chegando", disse Schreuder após a partida.

Segundo o comandante, o duelo mostrou claramente que o NEC ainda não está no nível desejado. "Portanto, ainda não chegamos lá, precisamos de muito mais tempo. Simplesmente não estamos bem acertados lá atrás."

No intervalo, o NEC já perdia por 3 a 0, e a Juventus ainda voltou a marcar duas vezes no segundo tempo. "Claramente não fomos bons o bastante. Eu não esperava isso. Achei que fôssemos melhores", afirmou Schreuder.