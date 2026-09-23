Díaz apoia Kane para vencer a Bola de Ouro após temporada sensacional de 73 gols

O ponta do Bayern de Munique Luis Diaz declarou total apoio ao companheiro de equipe Harry Kane para conquistar a Bola de Ouro de 2026, em Londres, no próximo mês. O colombiano admitiu ter ficado completamente "encantado" com a mentalidade de elite do capitão da Inglaterra nos treinos, após uma histórica marca de 73 gols por clube e seleção durante uma temporada repleta de títulos.