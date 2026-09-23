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Bundesliga
Bundesliga, jogos & resultados
Mais
sábado, 19 de setembro
quinta-feira, 8 de outubro
sexta-feira, 9 de outubro
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Borussia Dortmund
|4
|4
|0
|0
|9
|2
|7
|12
|2
|Bayern de Munique
|4
|3
|1
|0
|14
|2
|12
|10
|3
|Freiburg
|4
|3
|1
|0
|12
|3
|9
|10
|4
|Augsburg
|4
|2
|1
|1
|11
|6
|5
|7
|5
|Bayer Leverkusen
|4
|2
|1
|1
|10
|5
|5
|7