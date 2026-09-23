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Bundesliga

Bundesliga Visão geral

FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026

Díaz apoia Kane para vencer a Bola de Ouro após temporada sensacional de 73 gols

O ponta do Bayern de Munique Luis Diaz declarou total apoio ao companheiro de equipe Harry Kane para conquistar a Bola de Ouro de 2026, em Londres, no próximo mês. O colombiano admitiu ter ficado completamente "encantado" com a mentalidade de elite do capitão da Inglaterra nos treinos, após uma histórica marca de 73 gols por clube e seleção durante uma temporada repleta de títulos.

H. KaneL. Diaz
Liverpool FC v Leeds United - Pre-Season Friendly

"O Bayern já quis contratá-lo uma vez..."

Dietmar Hamann (53), ex-jogador da seleção alemã com passagens por Bayern de Munique e Liverpool, duvida cada vez mais de que a passagem de Florian Wirtz (23) pelos Reds vá se tornar uma história de sucesso. Ele também coloca em pauta uma transferência para o Bayern.

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sábado, 19 de setembro
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PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Borussia Dortmund crestBorussia Dortmund440092712
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2Bayern de Munique crestBayern de Munique43101421210
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3Freiburg crestFreiburg4310123910
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4Augsburg crestAugsburg421111657
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