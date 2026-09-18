"Você só precisa vencer o Bayern de Munique": ex-profissional inglês acredita que o Tottenham poderia ganhar a Bundesliga "100 por cento"

O ex-jogador do Tottenham Hotspur disputou 93 partidas na elite inglesa. Para ele, o fato de seus Spurs ocuparem atualmente apenas a 17ª colocação da tabela após um péssimo início de temporada se deve à situação extraordinária de concorrência na Premier League.

Em talkSPORT, ele disse: "A Premier League é como uma Superliga. Ninguém consegue competir com ela." Questionado por Jason Cundy, outro ex-jogador da seleção sub-21 da Inglaterra, sobre em que posição o Tottenham terminaria na Bundesliga, O'Hara respondeu: "Eu diria em segundo lugar, mas seria uma briga pelo título com o Bayern de Munique."

O ex-jogador de 39 anos continuou: "Na Ligue 1, PSG e Tottenham disputariam entre si, e na LaLiga seria uma briga de três (com Barcelona e Real Madrid; nota da redação). Eu posso ser torcedor do Tottenham, mas também penso o mesmo do Bournemouth. Os Spurs poderiam ganhar a Bundesliga com 100 por cento de certeza. Você só precisa vencer o Bayern de Munique, isso basta. Na LaLiga seriam três bons times, isso mostra a força da Premier League."

O cético Cundy insistiu e perguntou sobre o Atlético de Madrid. Afinal, os Rojiblancos haviam eliminado o Tottenham da Liga dos Campeões na temporada passada. "Eles são fracos", julgou O'Hara sobre o semifinalista da Champions treinado por Diego Simeone. "Eles só parecem bons porque jogam em uma liga fraca. Nós terminaríamos lá em terceiro lugar. Não acho que o que estou dizendo seja besteira."

Ele também não tem grande consideração pela Serie A: "A Premier League é forte demais para todas as outras. Ontem à noite eu vi o Milan (na derrota por 2 a 0 para o Benfica na Liga Europa; nota da redação) - eles são completamente horríveis." Por isso a Liga Europa também seria tão entediante: "Os times ingleses vão chegar à final de qualquer jeito."

Na temporada passada, de fato, um representante da Premier League venceu a segunda competição mais importante da Europa com o Aston Villa. O clube de Birmingham derrotou o Freiburg na final, e antes disso o Nottingham Forest também havia chegado à semifinal.

Já em 2025/26, a situação foi diferente na Liga dos Campeões. No final em Budapeste, o PSG levou a melhor sobre o campeão inglês Arsenal. Com o Liverpool, no entanto, apenas mais um time da Premier League chegou às quartas de final da principal competição europeia.

Como foi o início de temporada do Tottenham na Premier League?

Ainda assim, a liga inglesa é amplamente considerada a competição mais forte da Europa. Isso também se deve ao enorme poder financeiro dos clubes. Na última janela de transferências, os 20 clubes gastaram, em uma verdadeira febre de compras, 3,77 bilhões de euros em novos jogadores - cerca de cinco vezes mais do que os clubes da Bundesliga.

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O clube do coração de O'Hara, o Tottenham, também investiu pesado e gastou 202 milhões de euros, entre outros, com os meio-campistas Sandro Tonali (26 anos, veio do Newcastle United) e Mateus Fernandes (21 anos, veio do West Ham United), além do ponta Savinho (22 anos, veio do Manchester City). No entanto, isso ainda não se reflete nos resultados: a equipe do técnico Roberto De Zerbi ainda busca a primeira vitória após quatro rodadas e, sem marcar gols, soma apenas dois pontos, pouco acima da zona de rebaixamento.