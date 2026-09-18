Mike Verweij acha que o NEC faria bem em trabalhar para viabilizar a chegada de Mitchel Bakker. O jornalista do De Telegraaf cita o ala sem clube como possível reforço após a dolorosa derrota por 5 a 0 dos Nijmegenaren na visita à Juventus.

O NEC viveu, na noite de quinta-feira, uma noite europeia sem qualquer chance em Turim. A equipe de Dick Schreuder tentou, como de costume, jogar com muita coragem e pressão no campo de ataque, mas deu enormes espaços atrás e já foi para o intervalo perdendo por 3 a 0.

Principalmente pelo lado esquerdo da defesa, os problemas são atualmente grandes. Almugera Kabar vem sendo duramente criticado após sua atuação contra a Juventus, enquanto Deveron Fonville e Ahmetcan Kaplan estão lesionados.

Schreuder reclamou após a partida da falta de opções para essa posição. “Por que eu continuo escalando Kabar? Porque não tenho outra coisa”, disse o treinador, de forma dura. “Esse garoto acabou de chegar e vai ter que jogar. Kabar está com dificuldades. Todos nós vemos isso.”

Verweij acha que é justamente por isso que o NEC deve olhar para Bakker. “Você não precisa descartar Kabar completamente”, diz ele no Kick-off, do De Telegraaf. “Acho que ele tem vinte anos e está jogando pela primeira vez em um palco assim, além de tudo em uma forma de jogar muito nova para ele. Mas precisa melhorar muito e, nesse sentido, tenho uma dica para o NEC: Mitchel Bakker.”

Bakker está sem clube desde o início de setembro, depois que seu contrato com a Atalanta foi rescindido em comum acordo. “Ele rescindiu o contrato”, prossegue Verweij. “Se você puder contratá-lo de graça, isso pode ser interessante, porque, caso contrário, a situação na liga também pode ficar bem desagradável.”

O Bakker, de 26 anos, estava sob contrato com a Atalanta desde 2023, quando o clube o tirou do Bayer Leverkusen. Na temporada 2024/25, ele foi emprestado ao Lille, onde marcou quatro vezes e deu três assistências em 35 partidas, enquanto na temporada passada disputou apenas um jogo pela Atalanta por causa de problemas de lesão.

Valentijn Driessen também vê mérito na sugestão de Verweij. “Bakker teve períodos muito bons, isso realmente seria interessante”, afirmou o chefe de futebol.