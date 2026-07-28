O Bayer Leverkusen é exigido nesta temporada nos cenários nacional e internacional. Para poder acompanhar ao vivo os jogos do Bayer em todas as competições, porém, vocês precisam de várias assinaturas com diferentes provedores.

Aqui vocês descobrem quais emissoras transmitem as partidas do Bayer Leverkusen.

Bayer Leverkusen, todas as informações sobre a transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e no streaming?

Assista ao vivo na TV e no streaming ao Bayer Leverkusen na Bundesliga, na Liga Europa e na Copa da Alemanha

Na Bundesliga, nesta temporada, Sky e DAZN dividem a transmissão dos jogos. Os jogos de sexta-feira, assim como todos os jogos avulsos de sábado, vocês veem com exclusividade na Sky.

A transmissão em streaming da emissora de TV por assinatura está disponível no WOW e no aplicativo SkyGo.

O DAZN mostra a Bundesliga nesta temporada, por um lado, na transmissão simultânea. Aos sábados, assim como nas rodadas no meio de semana, vocês veem no DAZN os jogos em paralelo na transmissão simultânea da Bundesliga. Além disso, a emissora de TV por assinatura transmite os confrontos de domingo ao vivo e com exclusividade na TV e no streaming. O DAZN mostra a Bundesliga em streaming em seu site ou no aplicativo DAZN.

A Bundesliga também pode ser vista na TV aberta nesta temporada. A Sat.1 mostra as partidas em datas selecionadas, como por exemplo na abertura do primeiro e do segundo turno ou no último jogo de sexta-feira antes da pausa de inverno. Após a aquisição pela Sky, a RTL também oferece algumas transmissões da Bundesliga na TV aberta.

Na Liga Europa, vocês podem acompanhar ao vivo os jogos do Bayer Leverkusen na RTL . Partidas selecionadas passam na íntegra na TV aberta pela RTL ou pela Nitro.

A maioria dos confrontos, por outro lado, é exibida em streaming no RTL+. Embora a RTL seja uma emissora de TV aberta, o RTL+ é uma plataforma paga.

Nesta temporada, a Sky transmite todos os jogos da Copa da Alemanha ao vivo e de forma completa na TV por assinatura e no streaming. Além disso, jogos selecionados de cada fase da copa são mostrados na TV aberta.

Pela transmissão gratuita da Copa da Alemanha na TV, ARD e ZDF são as responsáveis.

Bayer Leverkusen, todas as informações sobre a transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e no streaming? Tempo real na SPOX

SPOX acompanha jogos selecionados do Bayer Leverkusen para vocês em tempo real. Vocês encontram a cobertura em tempo real das partidas do B04 em nossa homepage. Por aqui

Getty

Bayer Leverkusen, todas as informações sobre a transmissão em um relance: quem mostra / transmite os jogos do B04 ao vivo na TV e no streaming? O clube em resumo