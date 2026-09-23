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Liga dos Campeões

Liga dos Campeões Visão geral

Kylian Mbappe Ballon d'Or Raphinha 2026

"Nunca fale sobre a BdO" - Mbappé é comparado a Raphinha e chamado de "egoísta"

Kylian Mbappe foi avisado de que “nunca deveria falar sobre a Bola de Ouro”, com o também campeão da Copa do Mundo Frank Leboeuf dizendo à GOAL por que o ‘galáctico’ do Real Madrid está passando uma imagem de egoísta quando comparado ao astro do Barcelona em grande fase, Raphinha. Mbappe vem reforçando sua candidatura ao prêmio individual mais prestigiado do futebol, mas deve ficar sem ele novamente em 2026.

K. MbappeReal Madrid
FBL-EUR-C1-PSG-BRATISLAVA

'É difícil': estrela do PSG, Ferran revela a parte mais difícil da saída do Barcelona

Ferran Torres teve um início sensacional em sua carreira no Paris Saint-Germain, mas o internacional espanhol admitiu que trocar o Barcelona pela capital francesa esteve longe de ser fácil. Apesar de acumular impressionantes sete gols em suas primeiras seis partidas sob o comando de Luis Enrique, o atacante revelou o desgaste emocional e logístico de uma janela de transferências turbulenta.

F. TorresBarcelona
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1PSG crestPSG11006153
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4Manchester United crestManchester United11004043
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