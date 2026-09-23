"Nunca fale sobre a BdO" - Mbappé é comparado a Raphinha e chamado de "egoísta"

Kylian Mbappe foi avisado de que “nunca deveria falar sobre a Bola de Ouro”, com o também campeão da Copa do Mundo Frank Leboeuf dizendo à GOAL por que o ‘galáctico’ do Real Madrid está passando uma imagem de egoísta quando comparado ao astro do Barcelona em grande fase, Raphinha. Mbappe vem reforçando sua candidatura ao prêmio individual mais prestigiado do futebol, mas deve ficar sem ele novamente em 2026.