+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais | Ministério da Fazenda adverte: Aposta não é investimento
Liga dos Campeões
Liga dos Campeões Visão geral
Liga dos Campeões, jogos & resultados
Mais
quarta-feira, 9 de setembro
segunda-feira, 12 de outubro
Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|PSG
|1
|1
|0
|0
|6
|1
|5
|3
|2
|Bayern de Munique
|1
|1
|0
|0
|5
|0
|5
|3
|3
|Barcelona
|1
|1
|0
|0
|5
|1
|4
|3
|4
|Manchester United
|1
|1
|0
|0
|4
|0
|4
|3
|5
|Como
|1
|1
|0
|0
|4
|1
|3
|3