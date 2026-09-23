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La Liga

La Liga Visão geral

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Mbappé fica fora de treino da França com sintomas de gripe

O capitão da França, Kylian Mbappe, foi vetado do treino em grupo em Clairefontaine após apresentar sintomas de gripe antes da Liga das Nações. O atacante do Real Madrid permaneceu em ambientes fechados durante a preparação, criando um primeiro teste de escalação para o novo técnico Zinedine Zidane, enquanto a França se prepara para difíceis viagens consecutivas fora de casa contra Turquia e Bélgica.

K. MbappeFrança
FC Barcelona v Real Betis Balompie - LaLiga EA Sports

Por que o Barcelona terá de deixar o Camp Nou novamente na próxima temporada

O Barcelona deve deixar temporariamente o Camp Nou mais uma vez na próxima temporada, depois que os sócios do clube aprovaram oficialmente um novo e enorme pacote de financiamento. O gigante catalão terá de voltar ao Estádio Olímpico de Montjuïc enquanto instalações complexas da cobertura forem realizadas, adiando seu retorno definitivo para casa até janeiro de 2028, de acordo com os planos revisados de reforma.

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