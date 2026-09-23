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Classificação
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|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Barcelona
|7
|7
|0
|0
|31
|7
|24
|21
|2
|Atlético de Madrid
|7
|5
|1
|1
|16
|7
|9
|16
|3
|Bétis
|7
|5
|1
|1
|9
|7
|2
|16
|4
|Real Madrid
|7
|5
|0
|2
|18
|8
|10
|15
|5
|Sevilla
|7
|4
|1
|2
|10
|9
|1
|13