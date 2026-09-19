Joan Laporta, presidente do Barcelona, elevou as ambições do clube ao afirmar que a equipe "aspira a vencer tudo", declarando estar convencido de que o apoio aos jogadores e à comissão técnica levará o time a alcançar seus objetivos.

Laporta afirmou, em declarações destacadas pelo jornal espanhol "Mundo Deportivo": "Buscamos vencer tudo, e tenho certeza de que, se dermos apoio à equipe e à comissão técnica, iremos conseguir isso".

E acrescentou: "Juntos, conseguimos devolver a força econômica ao clube; juntos, defendemos o Barcelona; e juntos, continuaremos construindo o melhor clube do mundo. Não vamos desanimar, pois o amor ao Barcelona exige trabalho diário para sermos melhores, e não há espaço para a autocomplacência".

Em referência aos concorrentes na Europa e na Espanha, Laporta destacou: "Precisamos ter a imaginação e a coragem de estar à frente de nossos concorrentes, que ou são sociedades anônimas, ou são propriedade de fundos de investimento e de países, ou clubes cujos estádios são reclassificados com toda facilidade quando precisam disso", em clara referência ao Atlético de Madrid (fundos de investimento) e ao Real Madrid (reclassificação de estádios).

O presidente do clube elogiou o trabalho realizado por Deco e Hansi Flick e a qualidade do elenco da equipe, dizendo: "Nos vestiários há uma harmonia perfeita entre os jogadores de La Masia e os jogadores vindos de fora; a equipe é conduzida com maestria e o time foi montado de forma excelente graças ao trabalho de Deco. Formamos uma equipe que nos permite dizer hoje que buscamos vencer tudo".

Laporta expressou sua grande esperança, dizendo: "Temos a ambição de conquistar o título do terceiro Campeonato Espanhol consecutivo, de vencer a Copa e a Supercopa e, com certeza, buscamos vencer a Liga dos Campeões da Europa; e, se lhes dermos apoio, iremos conseguir isso. Estou convencido disso".

E concluiu: "O objetivo nos próximos anos é continuar vencendo, manter o Barcelona como o maior clube do mundo e continuar sendo o que somos: um clube catalão aberto ao mundo, um clube que contribui para tornar o mundo um lugar melhor e comprometido com a Catalunha e com a nossa cultura".



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