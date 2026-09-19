O preço da fama: Yamal revela seu sonho impossível no Barcelona

Lamine Yamal, craque do Barcelona, deseja poder viver uma vida mais tranquila e reservada na cidade catalã, longe dos holofotes e da fama que o privam de aproveitar alguns detalhes simples do dia a dia, ressaltando que muitos gostariam de estar em seu lugar, enquanto ele deseja o contrário.

Segundo o jornal espanhol "Sport", Lamine Yamal vem apresentando grandes atuações no início da temporada, depois de ter vivido um dos melhores verões de sua carreira, após a conquista da Copa do Mundo de 2026 com a seleção da Espanha, realizando um de seus sonhos aos apenas 19 anos de idade.

Lamine Yamal falou com franqueza durante a entrevista concedida a Jorge Valdano, no programa "Universo Valdano", da rede "Movistar Plus", sobre sua vida em Barcelona, garantindo que ela não é tão ideal quanto muitos acreditam. Ele reconheceu que a fama também tem seus lados negativos, especialmente quando sai à rua, depois de ter perdido a capacidade de circular sem ser reconhecido pelos outros.

Durante um dos momentos da entrevista, Yamal revelou uma situação que se repete constantemente com ele, dizendo: "Isso sempre acontece comigo quando ando por Barcelona. Às vezes vou comprar roupas, e as pessoas dizem: quem dera eu estivesse no lugar do Lamine e pudesse comprar tudo o que quisesse".

Mas o craque de Rocafonda vê a questão de forma completamente diferente, ao afirmar: "Já para mim, é exatamente o contrário".

Yamal explicou que uma das principais razões que o levam a desejar uma vida mais reservada é sua vontade de aproveitar a cidade de Barcelona com mais tranquilidade, longe da atenção constante que recebe.

Ele encerrou sua fala dizendo: "Quem dera eu estivesse no lugar de vocês e pudesse comer algo nesta rua com tranquilidade, ou conviver com as pessoas sem chamar tanta atenção".



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