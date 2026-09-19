O Bayern de Munique ironiza Yamal por causa da Bola de Ouro

Max Eberl, diretor esportivo do Bayern de Munique, enviou um recado indireto a Lamine Yamal, estrela do Barcelona, sobre a disputa pela Bola de Ouro, afirmando que os melhores jogadores não precisam de campanhas promocionais para vencer o prêmio, ao mesmo tempo em que indicou Michael Olise como candidato à premiação.

De acordo com o jornal espanhol "As", isso aconteceu após a vitória do Bayern de Munique sobre o Union Berlin por 7 a 0, na última sexta-feira, quando Eberl respondeu, na zona mista, às declarações de Lamine Yamal sobre os critérios que, na opinião da estrela do Barcelona, deveriam definir a identidade do vencedor da Bola de Ouro, e que jogam a seu favor.

O diretor esportivo do time bávaro não hesitou em enviar um recado velado a Lamine, e também lançou o nome de Michael Olise, que marcou três gols contra o Union Berlin, como um dos principais candidatos a vencer o prêmio.

Eberl disse, ao ser questionado sobre as recentes declarações da estrela do Barcelona: "Os melhores jogadores são aqueles que não precisam de uma campanha promocional".

O dirigente bávaro aproveitou a ocasião para defender um dos craques de seu time, afirmando: "Para mim, Michael Olise também é um dos candidatos à Bola de Ouro. Ele é um dos melhores jogadores do mundo", isso após a ampla vitória sobre o clube da capital alemã.

Lamine havia explicado que o número de gols, segundo os argumentos usados pelos dirigentes do Bayern de Munique para apoiar Harry Kane, não deveria ser um fator decisivo na hora de votar para escolher o vencedor da Bola de Ouro.

A estrela do Barcelona disse, em declarações à rede "Movistar Plus": "Acredito que a Bola de Ouro deve ir para o melhor jogador do mundo, nada mais. E não para um jogador que marcou 80 gols, porque, se você marca 80 gols, ganha o prêmio de artilheiro do ano. As duas coisas são completamente diferentes, e as pessoas não entendem isso".

E acrescentou: "O melhor jogador do mundo é aquele que você acompanha durante uma partida na condição de comentarista e se diverte ao assistir; você o vê e pensa: esse é um jogador que claramente se diferencia de todos os outros".



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