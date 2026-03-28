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terça-feira, 19 de maio
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terça-feira, 26 de maio
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agr: 5 - 10
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agr: 2 - 3
segunda-feira, 1 de junho
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sexta-feira, 5 de junho
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1
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agr: 4 - 2
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Classificação

PosiçãoTimeJVEDGPGCSGPSequência
1Doma United crestDoma United43016429
D
V
V
V
2Barau crestBarau42206248
E
V
E
V
3Kano Pillars crestKano Pillars32109547
V
V
E
4Rivers United FC crestRivers United FC32105147
E
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5Enugu Rangers crestEnugu Rangers32107437
V
V
E
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