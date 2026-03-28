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Mais
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Classificação
Mais
|Posição
|Time
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|P
|Sequência
|1
|Doma United
|4
|3
|0
|1
|6
|4
|2
|9
|2
|Barau
|4
|2
|2
|0
|6
|2
|4
|8
|3
|Kano Pillars
|3
|2
|1
|0
|9
|5
|4
|7
|4
|Rivers United FC
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|4
|7
|5
|Enugu Rangers
|3
|2
|1
|0
|7
|4
|3
|7