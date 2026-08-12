'Eu não sabia disso' - estrela do Bayer Leverkusen, Christian Kofane, reage ao preço de € 100 milhões em meio a rumores de transferência que o ligam ao Arsenal

Embora a ligação com o Arsenal fosse novidade para ele, Kofane ficou ainda mais surpreso com os valores financeiros citados por seu representante. No início deste ano, seu agente, Eric Depolo, ganhou as manchetes ao descrever o atacante como um “jogador de € 100 milhões”, enquanto o Transfermarkt atualmente avalia o jogador de frente em um valor mais modesto de € 40 milhões. Ao ser confrontado com essa avaliação específica, a reação de Kofane foi de genuína incredulidade.

"Uau. Não, eu não sabia disso. Você claramente não me conhece: eu não me preocupo com redes sociais e coisas desse tipo", explicou. "Não. Meu agente pode dizer o que quiser, e a mídia pode dizer o que quiser sobre isso. Estou aqui para jogar futebol.