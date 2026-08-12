Getty Images
Traduzido por
'Eu não sabia disso' - estrela do Bayer Leverkusen, Christian Kofane, reage ao preço de € 100 milhões em meio a rumores de transferência que o ligam ao Arsenal
Kofane segue no escuro sobre o interesse do Arsenal
Após uma campanha de estreia estelar na BayArena, se intensificaram as notícias de que o Arsenal lidera a corrida pela contratação de Kofane. Sabe-se que Mikel Arteta está no mercado em busca de reforços ofensivos dinâmicos, e o perfil de Kofane se encaixa perfeitamente na estratégia recente de recrutamento do clube do norte de Londres.
Apesar das manchetes crescentes tanto na Alemanha quanto na Inglaterra, o jovem atacante insiste que seu foco permaneceu estritamente no campo. Em entrevista ao Kölner Stadt-Anzeiger sobre o suposto interesse vindo do Emirates Stadium, Kofane revelou: “Não, isso não chegou até mim. Meu agente aparentemente falou com uma ou duas pessoas. Eu mesmo não tive contato com ninguém.”
- Getty Images Sport
Avaliação impressionante de € 100 milhões choca o jovem
Embora a ligação com o Arsenal fosse novidade para ele, Kofane ficou ainda mais surpreso com os valores financeiros citados por seu representante. No início deste ano, seu agente, Eric Depolo, ganhou as manchetes ao descrever o atacante como um “jogador de € 100 milhões”, enquanto o Transfermarkt atualmente avalia o jogador de frente em um valor mais modesto de € 40 milhões. Ao ser confrontado com essa avaliação específica, a reação de Kofane foi de genuína incredulidade.
"Uau. Não, eu não sabia disso. Você claramente não me conhece: eu não me preocupo com redes sociais e coisas desse tipo", explicou. "Não. Meu agente pode dizer o que quiser, e a mídia pode dizer o que quiser sobre isso. Estou aqui para jogar futebol.
Foco continua no futebol em vez do planejamento de carreira
Aos 20 anos, Kofane está em uma encruzilhada que muitos jovens atletas têm dificuldade para enfrentar. A tentação de uma transferência para uma potência global como o Arsenal muitas vezes leva a um planejamento de carreira meticuloso, mas o jogador do Leverkusen parece satisfeito em deixar suas atuações falarem por si. Sua prioridade segue sendo seu desenvolvimento na BayArena, onde encontrou um ambiente estável para aprimorar suas habilidades. Atualmente, ele tem contrato com o clube alemão até 2029, o que dá ao Leverkusen uma posição forte em quaisquer negociações futuras.
Sobre o futuro de sua carreira, Kofane afirmou: "Como eu disse, no momento estou focado em jogar futebol. Mas, agora que você tocou no assunto, acho que vou ter que começar a pensar nisso."
- Getty Images Sport
A briga pela vaga entre os titulares
De olho na nova temporada da Bundesliga, Kofane enfrenta forte concorrência por uma vaga entre os titulares no esquema tático de Carles Martinez Novell. Com Patrik Schick também disputando a função de centroavante, Kofane está focado em aprender com o companheiro, em vez de vê-lo apenas como um rival. "Patrik é um grande jogador e um profissional excepcional. Gosto da mentalidade dele. É um jogador em quem você pode se espelhar. Tento aprender coisas com ele e, assim, me desenvolver como jogador e mentalmente", afirmou Kofane.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.