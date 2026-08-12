Ao que tudo indica, ainda faltam duas peças no quebra-cabeça do elenco de Adi Hütter no Frankfurt para sua felicidade: uma na defesa e uma no ataque.

Segundo uma reportagem do Bild-Zeitung, o treinador austríaco teria sido atendido. A busca seria por jogadores "experientes" e "vocalmente ativos" com qualidades de liderança, pois, no geral, o elenco seria quieto demais e comportado demais, diz a publicação.

Na procura por um atacante, segundo o tabloide, Ermedin Demirovic teria entrado no radar dos hessianos. O jogador da seleção da Bósnia e Herzegovina já esteve na lista de desejos do Eintracht há dois anos, mas na ocasião preferiu uma transferência do FC Augsburg para o Stuttgart a uma ida para o Main.

Até agora, nada indica que o Frankfurt possa conseguir a contratação de Demirovic desta vez. É verdade que o VfB acaba de contratar um novo concorrente com Dzenan Pejcinovic por muito dinheiro (25 milhões de euros em taxa de transferência foram pagos ao VfL Wolfsburg), mas Demirovic destacou recentemente que não teme de forma alguma a concorrência: "Ele pode vir, será muito bem-vindo", disse ele ainda antes da conclusão do negócio de Pejcinovic.

Eintracht Frankfurt provavelmente não tem muitas chances por Ermedin Demirovic

Além disso, Demirovic, cujo contrato vai até 2028, sente-se muito bem no VfB e não pretende de forma alguma uma transferência. "Quero ajudar a equipe, quero marcar gols, o máximo possível, e seguir em frente e fazer uma temporada de sucesso", deixou claro o jogador de 28 anos.

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No fim de julho, reportagens da mídia sobre o futuro supostamente em aberto de Demirovic em Stuttgart haviam gerado manchetes. Sky havia ligado o atacante na época, entre outros, ao Fenerbahce e, nesse contexto, afirmado que o técnico do VfB, Sebastian Hoeneß, estaria aberto a liberar Demirovic. "Fiquei irritado e, para ser sincero, incomodado com algumas coisas que foram escritas", desmentiu Hoeneß de forma enfática as reportagens em entrevista ao Bild, e acrescentou: "Meu objetivo é sempre ter os melhores jogadores no VfB, e Medo (Demirovic, nota da redação) é um dos nossos melhores jogadores."

No momento, portanto, tudo indica que o Frankfurt teria de procurar em outro lugar por um novo atacante. Arnaud Kalimuendo, emprestado pelo Nottingham Forest no último semestre, é um dos candidatos, e o Eintracht, como se sabe, gostaria de contratá-lo em definitivo. Mas por Kalimuendo provavelmente seria necessário pagar mais de 20 milhões de euros em taxa de transferência, faixa na qual se moveria o preço de Demirovic.

Antes disso, porém, os hessianos ainda precisam fazer uma limpa no comando de ataque. Elye Wahi (OGC Nice) e Jessic Ngankam (Wolfsberger AC), que foram emprestados por último, ainda devem ser negociados. Michy Batshuayi também pode sair, e o mesmo vale para Noel Futkeu. Este último foi trazido de volta pelo Frankfurt por 1,3 milhão de euros junto ao Greuther Fürth, mas uma revenda direta é provável. Restariam, com Jonathan Burkardt e Younes Ebnoutalib, dois camisas 9 no elenco do Eintracht, aos quais se espera acrescentar de preferência uma terceira opção.