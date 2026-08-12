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yamal(C)Getty Images

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Dupla árabe se destaca: "Bild" escolhe os 21 melhores jovens jogadores do mundo

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O trio do Barcelona supera Diomandé

O mundo celebrou nesta quarta-feira o "Dia Internacional da Juventude", e nele o jornal alemão "Bild" escolheu os 21 melhores jogadores com menos de 21 anos do mundo, descrevendo-os como "o futuro do futebol".

O jornal colocou as estrelas do Barcelona, Lamine Yamal e Pau Cubarsí, logo à frente de Yan Diomande, contratado pelo Real Madrid por 140 milhões.

O jornal Bild afirmou que Yamal "não é apenas o melhor jogador com menos de 21 anos do mundo, mas um dos melhores jogadores de forma geral" e que o zagueiro central foi o "melhor jogador jovem da Copa do Mundo".

Também se nota a ausência de um grande investimento do Real Madrid na base durante os últimos anos, referindo-se ao atacante brasileiro Endrick, de 20 anos.

Na verdade, outros nomes se destacaram na Bundesliga, mas todos seguem os passos dos campeões mundiais com a seleção espanhola, Lamine e Cubarsí.

Depois do trio anterior, vem Warren Zaïre-Emery, na quarta posição, um internacional francês de 20 anos, "o único vencedor da Liga dos Campeões duas vezes nesta lista, tendo conquistado isso com o clube de sua infância", o Paris Saint-Germain.

Estêvão, o ponta do Chelsea de 19 anos, ocupa a quinta posição, e é considerado "a grande esperança do Brasil por um toque de arte no futebol, e em breve se tornará uma estrela ofensiva sob o comando de Xabi Alonso".

Ayoub Bouaddi brilha na lista

Ayoub Bouaddi, o meio-campista internacional marroquino de 18 anos que joga pelo Lille, "se destacou na última Copa do Mundo.

Eli Junior Kroupi, o atacante francês de 20 anos que joga pelo Bournemouth e esteve ligado ao Barcelona, é o sétimo, e Johan Manzambi, o meio-campista de 20 anos que se juntou ao Aston Villa vindo do Freiburg por 60 milhões de euros, ocupa a oitava posição.

Luka Vušković, o zagueiro central croata de 19 anos que joga pelo Brighton após brilhar durante seu período de empréstimo no Hamburgo, ocupa a nona posição nesta lista.

Ryan, o atacante brasileiro de 20 anos que joga pelo Bournemouth, ocupa a décima posição nesta lista.

Fora da lista dos 10 melhores jogadores, foi mencionado o nome do meio-campista do Bayern de 18 anos, Lennart Karl, "um dos apenas dois alemães da lista".

Leny Yoro, o zagueiro central francês de 20 anos que escolheu o Manchester United em detrimento do Real Madrid em 2024, é o décimo segundo jogador.

Victor Froholdt, o meio-campista dinamarquês de 20 anos que joga pelo Porto desde que o clube pagou 20 milhões de euros por sua contratação em 2025, ocupa a décima terceira posição.

Também Bazoumana Touré, ponta esquerda marfinense de 20 anos que joga pelo Newcastle, ocupa a décima quarta posição na lista.

Uzun, o driblador turco de 20 anos que brilha no Eintracht Frankfurt, ficou na décima quinta posição.

Myles Lewis-Skelly, um internacional inglês de 19 anos que joga pelo Arsenal, ocupa a décima sexta posição, tornando-se "o único lateral da lista".

O argelino Ibrahim Maza confirma sua presença

Ibrahim Maza, o meio-campista argelino de 20 anos que se destaca no Bayer Leverkusen, ocupa a décima sétima posição após sua segunda temporada na Bundesliga "desde sua estreia no Hertha Berlim".

Franco Mastantuono, o meio-campista ofensivo internacional argentino de 18 anos, ocupa a décima oitava posição, e Said El Mala, um ponta alemão "dinâmico" de 19 anos que joga pelo Colônia, ocupa a décima nona posição na lista.

E Geovany Quenda, o ponta direita português de 19 anos que jogará no Chelsea, encerra a lista dos 20 melhores jogadores.

Jobe Bellingham, o meio-campista inglês de 20 anos que joga pelo Borussia Dortmund, aparece no fim da lista, ocupando a 21ª posição.

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