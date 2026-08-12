AFP
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Bayern de Munique instala enorme muro de privacidade antiespionagem na Säbener Strasse enquanto Vincent Kompany aumenta o sigilo no centro de treinamento
Isolamento total na Säbener Strasse
O clima no histórico centro de treinamento do Bayern mudou significativamente à medida que o clube avança para implementar uma nova era de sigilo tático. Segundo o Bild, o trabalho começou no início desta semana em uma série de novas e imponentes cercas de privacidade no complexo da Sabener Strasse, e, até quarta-feira, a verdadeira dimensão do projeto ficou clara para quem observava. O Bayern está, na prática, se isolando do mundo exterior com uma gigantesca tela XXL de privacidade, que foi parcialmente instalada para proteger as atividades do time principal.
Ao redor do novo campo de treinamento, atualmente em construção, enormes pilares de aço com quase dez metros de altura foram erguidos nas últimas semanas para fornecer a estrutura necessária a essa sofisticada barreira. O mecanismo por trás dessa proteção antiespionagem é um avançado sistema de cordas e roldanas, projetado para erguer uma grande lona cinza de privacidade a qualquer momento. Enquanto o sistema foi testado na manhã de terça-feira sem o tecido, na quarta-feira a primeira seção da cobertura reforçada foi presa a um grosso tubo de aço e içada para o lugar.
- Getty Images Sport
A influência inglesa nas medidas de segurança do Bayern
Kompany parece ser a principal força motriz por trás dessa postura de segurança reforçada. Após o retorno do clube da turnê de pré-temporada pela Ásia, o belga de 40 anos foi visto inspecionando pessoalmente o andamento da construção ao lado do diretor esportivo Christoph Freund. Kompany observou com atenção especial o cercamento, refletindo uma mentalidade moldada durante seu longo período na Premier League, tanto como jogador quanto como treinador. Na Inglaterra, os clubes de elite estão acostumados a treinar em ambientes completamente isolados de torcedores, mídia e possíveis olheiros de equipes rivais.
Ao implementar uma estrutura tão permanente e robusta, Kompany está enviando uma mensagem clara de que os dias de observação casual acabaram. O técnico belga acredita que cada detalhe importa na busca por recuperar o título da Bundesliga, e isso inclui garantir que jogadas de bola parada e mudanças de formação não vazem antes do dia do jogo.
Da cortina de Guardiola às telas de alta tecnologia
Enquanto Kompany amplia os limites, o conceito de "Geheimtraining" (treino secreto) não é totalmente novo na Säbener Strasse. Pep Guardiola introduziu de forma célebre as primeiras grandes medidas de proteção durante sua passagem, instalando o que ficou conhecido localmente como a "cortina de Guardiola", um grande pano cinza ao redor de um dos campos principais, que podia ser fechado pelos seguranças. No entanto, esse sistema muitas vezes foi prejudicado por problemas técnicos, frequentemente deixando de funcionar corretamente em períodos de ventos fortes ou temperaturas congelantes.
O novo sistema movido por cordas foi projetado para representar uma melhora significativa em relação àquelas tentativas anteriores, oferecendo mais confiabilidade e um nível muito mais alto de bloqueio visual. Diferentemente das cortinas anteriores, esta nova lona XXL é alta o suficiente para bloquear quase todo ângulo imaginável para dentro do centro de treinamento, criando uma atmosfera de fortaleza. O clube está investindo pesado nessa infraestrutura para garantir que falhas técnicas não comprometam mais o sigilo de suas sessões.
- Getty Images Sport
Equilibrando o sigilo profissional com as tradições dos torcedores
Os trabalhadores da construção civil seguem finalizando a instalação, garantindo que todo o perímetro da nova zona de treinamento esteja coberto pelas telas motorizadas. A instalação do enorme muro gerou um debate entre os torcedores do Bayern sobre o equilíbrio entre as exigências profissionais modernas e a identidade do clube como uma instituição voltada para a comunidade. Embora a medida seja, sem dúvida, profissional e pensada para dar ao time uma vantagem competitiva, ela foi descrita por alguns observadores como "tudo, menos amigável para os torcedores". Durante décadas, parte do charme do Bayern era a possibilidade de os fãs conseguirem ver seus heróis em atividades do dia a dia, mas a nova tela XXL torna isso quase impossível no terceiro campo secreto.
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