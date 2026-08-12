O clima no histórico centro de treinamento do Bayern mudou significativamente à medida que o clube avança para implementar uma nova era de sigilo tático. Segundo o Bild, o trabalho começou no início desta semana em uma série de novas e imponentes cercas de privacidade no complexo da Sabener Strasse, e, até quarta-feira, a verdadeira dimensão do projeto ficou clara para quem observava. O Bayern está, na prática, se isolando do mundo exterior com uma gigantesca tela XXL de privacidade, que foi parcialmente instalada para proteger as atividades do time principal.

Ao redor do novo campo de treinamento, atualmente em construção, enormes pilares de aço com quase dez metros de altura foram erguidos nas últimas semanas para fornecer a estrutura necessária a essa sofisticada barreira. O mecanismo por trás dessa proteção antiespionagem é um avançado sistema de cordas e roldanas, projetado para erguer uma grande lona cinza de privacidade a qualquer momento. Enquanto o sistema foi testado na manhã de terça-feira sem o tecido, na quarta-feira a primeira seção da cobertura reforçada foi presa a um grosso tubo de aço e içada para o lugar.