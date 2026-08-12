Como comprar ingressos do Union Berlin para 2026/27: preços médios, jogos confirmados e mais

O Union Berlin se consolidou como um dos clubes de futebol mais populares e apaixonados da Alemanha. À medida que o Eiserne segue mobilizando um enorme apoio na Bundesliga para a temporada 2026/27, a demanda por ingressos para os jogos continua altíssima.
Se você quer assistir a uma partida ao vivo em Berlim, aqui está tudo o que você precisa saber sobre como garantir seu lugar, os preços dos carnês de temporada e os detalhes do estádio.
Próximos jogos e ingressos do Union Berlin em 2026/27
|Data e horário
|Jogo
|Local
|Ingressos
|dom. 23 ago. 2026, 15:30
|Eintracht Braunschweig x 1. FC Union Berlin
|Eintracht-Stadion, Braunschweig
|Comprar ingressos
|sáb. 29 ago. 2026, 15:30
|1. FC Union Berlin x Eintracht Frankfurt
|Stadion An der Alten Försterei, Berlim
|Comprar ingressos
|sáb. 5 set. 2026, 15:30
|Bayer 04 Leverkusen x 1. FC Union Berlin
|BayArena, Leverkusen
|Comprar ingressos
|sex. 11 set. 2026, 20:30
|1. FC Union Berlin x FC Schalke 04
|Stadion An der Alten Försterei, Berlim
|Comprar ingressos
|sex. 18 set. 2026, 20:30
|FC Bayern de Munique x 1. FC Union Berlin
|Allianz Arena, Munique
|Comprar ingressos
|sáb. 10 out. 2026, 12:00
|1. FC Union Berlin x SV Elversberg
|Stadion An der Alten Försterei, Berlim
|Comprar ingressos
|sáb. 17 out. 2026, 12:00
|1. FC Union Berlin x Borussia Dortmund
|Stadion An der Alten Försterei, Berlim
|Comprar ingressos
|sáb. 24 out. 2026, 12:00
|FC Augsburg x 1. FC Union Berlin
|WWK Arena, Augsburg
|Comprar ingressos
|sáb. 31 out. 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin x 1. FC Köln
|Stadion An der Alten Försterei, Berlim
|Comprar ingressos
|sáb. 7 nov. 2026, 11:00
|SC Freiburg x 1. FC Union Berlin
|Europa-Park-Stadion, Freiburg im Breisgau
|Comprar ingressos
|sáb. 21 nov. 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin x RB Leipzig
|Stadion An der Alten Försterei, Berlim
|Comprar ingressos
|sáb. 28 nov. 2026, 11:00
|1. FSV Mainz 05 x 1. FC Union Berlin
|Mewa Arena, Mainz
|Comprar ingressos
|sáb. 5 dez. 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin x Hamburger SV
|Stadion An der Alten Försterei, Berlim
|Comprar ingressos
|sáb. 12 dez. 2026, 11:00
|VfB Stuttgart x 1. FC Union Berlin
|MHPArena, Stuttgart
|Comprar ingressos
|sáb. 19 dez. 2026, 11:00
|1. FC Union Berlin x TSG 1899 Hoffenheim
|Stadion An der Alten Försterei, Berlim
|Comprar ingressos
Onde comprar ingressos do Union Berlin para 2026/27?
A principal e mais segura forma de comprar ingressos de valor nominal para os jogos é diretamente na seção oficial de ingressos do 1. FC Union Berlin. Devido à demanda excepcional, os ingressos frequentemente se esgotam durante as janelas prioritárias para sócios antes de chegarem à venda geral.
Quando os lotes oficiais se esgotam, plataformas secundárias de ingressos podem oferecer opções alternativas de revenda para torcedores para os próximos jogos da Bundesliga e da DFB-Pokal.
Ingressos do Union Berlin: quanto custam os carnês de temporada?
Para a temporada 2026/27, os carnês de temporada para os setores em pé nos jogos do Union Berlin variam entre € 238 e € 272 para adultos pagantes integrais, sem descontos. Os carnês mais caros para lugares sentados no Setor 1 chegam a € 816.
Há descontos disponíveis para sócios oficiais do clube, estudantes, trainees, pensionistas, desempregados e torcedores com deficiência severa.
Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei
O estádio do Union Berlin é o Stadion An der Alten Försterei.
|Detalhe
|Informação
|Nome do estádio
|Stadion An der Alten Försterei
|Localização
|Berlim (Köpenick), Alemanha
|Capacidade total
|22.012
|Divisão entre lugares em pé / sentados
|18.395 em pé / 3.617 sentados