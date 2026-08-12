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Andras Schaefer of 1. FC Union Berlin celebrates scoring his team's third goalGetty Images
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Como comprar ingressos do Union Berlin para 2026/27: preços médios, jogos confirmados e mais

Bundesliga
Union Berlin
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Ingressos do Union Berlin estão em alta demanda na capital, e nós sabemos exatamente como você pode comprar ingressos

O Union Berlin se consolidou como um dos clubes de futebol mais populares e apaixonados da Alemanha. À medida que o Eiserne segue mobilizando um enorme apoio na Bundesliga para a temporada 2026/27, a demanda por ingressos para os jogos continua altíssima. 

Se você quer assistir a uma partida ao vivo em Berlim, aqui está tudo o que você precisa saber sobre como garantir seu lugar, os preços dos carnês de temporada e os detalhes do estádio.

Reserve ingressos do Union BerlinReservar ingressos

Próximos jogos e ingressos do Union Berlin em 2026/27

Data e horárioJogoLocalIngressos
dom. 23 ago. 2026, 15:30Eintracht Braunschweig x 1. FC Union BerlinEintracht-Stadion, BraunschweigComprar ingressos
sáb. 29 ago. 2026, 15:301. FC Union Berlin x Eintracht FrankfurtStadion An der Alten Försterei, BerlimComprar ingressos
sáb. 5 set. 2026, 15:30Bayer 04 Leverkusen x 1. FC Union BerlinBayArena, LeverkusenComprar ingressos
sex. 11 set. 2026, 20:301. FC Union Berlin x FC Schalke 04Stadion An der Alten Försterei, BerlimComprar ingressos
sex. 18 set. 2026, 20:30FC Bayern de Munique x 1. FC Union BerlinAllianz Arena, MuniqueComprar ingressos
sáb. 10 out. 2026, 12:001. FC Union Berlin x SV ElversbergStadion An der Alten Försterei, BerlimComprar ingressos
sáb. 17 out. 2026, 12:001. FC Union Berlin x Borussia DortmundStadion An der Alten Försterei, BerlimComprar ingressos
sáb. 24 out. 2026, 12:00FC Augsburg x 1. FC Union BerlinWWK Arena, AugsburgComprar ingressos
sáb. 31 out. 2026, 11:001. FC Union Berlin x 1. FC KölnStadion An der Alten Försterei, BerlimComprar ingressos
sáb. 7 nov. 2026, 11:00SC Freiburg x 1. FC Union BerlinEuropa-Park-Stadion, Freiburg im BreisgauComprar ingressos
sáb. 21 nov. 2026, 11:001. FC Union Berlin x RB LeipzigStadion An der Alten Försterei, BerlimComprar ingressos
sáb. 28 nov. 2026, 11:001. FSV Mainz 05 x 1. FC Union BerlinMewa Arena, MainzComprar ingressos
sáb. 5 dez. 2026, 11:001. FC Union Berlin x Hamburger SVStadion An der Alten Försterei, BerlimComprar ingressos
sáb. 12 dez. 2026, 11:00VfB Stuttgart x 1. FC Union BerlinMHPArena, StuttgartComprar ingressos
sáb. 19 dez. 2026, 11:001. FC Union Berlin x TSG 1899 HoffenheimStadion An der Alten Försterei, BerlimComprar ingressos

Onde comprar ingressos do Union Berlin para 2026/27?

A principal e mais segura forma de comprar ingressos de valor nominal para os jogos é diretamente na seção oficial de ingressos do 1. FC Union Berlin. Devido à demanda excepcional, os ingressos frequentemente se esgotam durante as janelas prioritárias para sócios antes de chegarem à venda geral.

Quando os lotes oficiais se esgotam, plataformas secundárias de ingressos podem oferecer opções alternativas de revenda para torcedores para os próximos jogos da Bundesliga e da DFB-Pokal.

Reserve ingressos do Union BerlinReservar ingressos

Ingressos do Union Berlin: quanto custam os carnês de temporada?

Para a temporada 2026/27, os carnês de temporada para os setores em pé nos jogos do Union Berlin variam entre € 238 e € 272 para adultos pagantes integrais, sem descontos. Os carnês mais caros para lugares sentados no Setor 1 chegam a € 816.

Há descontos disponíveis para sócios oficiais do clube, estudantes, trainees, pensionistas, desempregados e torcedores com deficiência severa.

Union Berlin: Stadion An der Alten Försterei

O estádio do Union Berlin é o Stadion An der Alten Försterei.

DetalheInformação
Nome do estádioStadion An der Alten Försterei
LocalizaçãoBerlim (Köpenick), Alemanha
Capacidade total22.012
Divisão entre lugares em pé / sentados18.395 em pé / 3.617 sentados

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