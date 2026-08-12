Caso a oferta do Borussia Dortmund seja de uma taxa fixa de transferência de 50 milhões, mais cinco milhões de euros em possíveis bônus, como vários veículos relatam em uníssono, o jogador de 19 anos receberá, segundo informações do Express, sinal verde para a transferência.

De acordo com a publicação, o diretor esportivo do Colônia, Thomas Kessler, teria inclusive feito essa promessa ao estafe de El Mala, liderado por sua mãe Sabrina, que está à frente das negociações em torno do desejo de transferência do filho e também recusou o Brentford FC há poucas semanas.

Na quarta-feira, vazou a informação de que o BVB vai definitivamente com tudo no poker pelo jogador da seleção sub-21 e, para isso, até ultrapassará com folga o próprio limite. Ao mesmo tempo, segundo informações da Sky, a citada oferta também chegará pela primeira vez por escrito a Colônia, para afastar qualquer dúvida.

Com isso, os dirigentes do Dortmund dariam um sinal decisivo em direção ao Geißbockheim para não colocar ainda mais o negócio em risco. Antes disso, o FC teria rejeitado várias ofertas e aumentado suas exigências nesse meio-tempo. Decisiva para um acordo seria uma taxa fixa de transferência na casa dos 50 milhões de euros, sem pagamento parcelado.

Said El Mala: existe uma alternativa ao BVB?

Se o BVB, contra as expectativas, acabar recuando, El Mala teria uma alternativa no exterior. Segundo o Express, o Milan está de prontidão e poderia agir caso a transferência não se concretize. No entanto, isso não é considerado provável.

El Mala é considerado o jogador dos sonhos absoluto da Borussia, que, segundo informações da Sport Bild, espera um negócio lucrativo a longo prazo em caso de contratação. O fato de o adolescente provavelmente superar Ousmane Dembele (35 milhões de euros) como transferência recorde não seria visto como obstáculo. Em vez disso, os chefes do BVB contariam com um alto valor de revenda. Só uma convocação para a seleção alemã, que Jürgen Klopp supostamente estaria planejando, já aumentaria novamente seu valor de mercado.

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1. FC Colônia: quem será o sucessor de Said El Mala?

Além disso, ele já teria construído um nome na Premier League. Segundo a reportagem, vários treinadores na Inglaterra veriam no jogador da seleção sub-21 o futuro Gareth Bale, que, graças ao seu futebol de velocidade fulminante, se transferiu em 2013 do Tottenham Hotspur para o Real Madrid por 100 milhões de euros. Além disso, haveria a convicção de que jogadores de alto nível individual como El Mala fortalecerão a comercialização no país e no exterior.

Também falam a favor de um desfecho no poker da transferência os rumores de que o Colônia já teria encontrado um sucessor para El Mala. Segundo a Sport Bild, a escolha recaiu sobre Marcel Regula, do Zaglebie Lubin, da primeira divisão polonesa, por quem, em passado recente, curiosamente o próprio BVB também já teria demonstrado interesse.

A taxa de transferência seria, ao que tudo indica, de orgulhosos oito milhões de euros. Com isso, o jogador de 19 anos se tornaria a terceira contratação mais cara da equipe da cidade da catedral. Atrás de Jhon Cordoba (17 milhões de euros, em 2017/18 vindo do Mainz 05) e do ícone do clube Lukas Podolski (dez milhões de euros, em 2009/10 vindo do Bayern de Munique).



