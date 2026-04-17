O fundo do poço: odds de valor nos mercados de rebaixamento

Faltam sete rodadas na Espanha; seis na Inglaterra e na Itália; e cinco na Alemanha. A batalha contra o rebaixamento chega ao seu clímax frenético por toda a Europa.

Mercado de apostas Odds Burnley termina na lanterna da Premier League 2.75 Heidenheim vence ou empata contra o Freiburg 3.25 Cremonese é rebaixada da Serie A 1.83 Elche é rebaixado da La Liga 2.50

Odds fornecidas pela Novibet. Corretas no momento da publicação e sujeitas a alterações.

Quatro mercados, uma mesma tensão: a zona da degola

A luta contra o rebaixamento na Premier League tornou-se totalmente imprevisível. O Tottenham Hotspur enfrenta a possibilidade real de cair para a segunda divisão inglesa pela primeira vez desde 1977. No entanto, a briga para terminar na lanterna está concentrada entre Burnley e Wolverhampton Wanderers.

O Burnley venceu apenas um dos seus últimos 23 jogos na Premier League – derrotando o Crystal Palace por 3x2 no Selhurst Park em meados de fevereiro. Eles estão a 12 pontos de distância da salvação com seis rodadas restantes. O time de Scott Parker não pode ser rebaixado matematicamente neste fim de semana, mas a distância pode aumentar para 15 pontos após a visita ao Nottingham Forest, que ostenta uma invencibilidade de seis partidas.

O Burnley possui um saldo de gols terrível de -30. O atual lanterna, Wolverhampton Wanderers, está três pontos atrás deles, com um saldo ligeiramente pior (-34), mas possui um calendário restante significativamente mais tranquilo.

Os Wolves podem ser oficialmente rebaixados da elite neste fim de semana. Para que isso ocorra, o Leeds United precisa vencê-los e, ao mesmo tempo, os Spurs precisam superar o Brighton no jogo da tarde.

Contudo, se os Spurs não vencerem, os Wolves ainda podem retornar à Championship na segunda-feira. O West Ham United, atual 17º colocado, precisaria empatar ou vencer o Crystal Palace. Esse resultado, somado à derrota dos Wolves, confirmaria o rebaixamento.

Na Bundesliga, nenhum time pode cair ainda. O Heidenheim segura a lanterna com 19 pontos em 29 jogos, ficando dois pontos atrás do Wolfsburg e seis atrás do St. Pauli. Para evitar o rebaixamento automático, a equipe de Baden-Württemberg precisa vencer pelo menos quatro das cinco rodadas finais.

O Wolfsburg enfrentará Freiburg, Bayern de Munique e St. Pauli em seus três últimos compromissos, nesta ordem. O jogo final contra os "Kiezkicker" será crucial para definir as posições finais na tabela.

A briga na Serie A italiana é igualmente acirrada. Hellas Verona e Pisa, os dois times praticamente condenados, ainda não podem cair matematicamente neste fim de semana. Com seis jogos pela frente, ambos precisam de pelo menos 14 pontos cada no melhor cenário possível.

Lecce e Cremonese estão empatados com 27 pontos, logo acima dos dois últimos colocados. Neste contexto, a visita do Lecce ao Stadio Marc’Antonio Bentegodi na rodada 33 será decisiva, apesar da atual diferença de nove pontos para o Z-2.

A La Liga é a mais equilibrada de todas. Da 10ª à 18ª posição, a diferença é de apenas seis pontos, e apenas 11 pontos separam todos os times da metade inferior da tabela. Elche, Levante e Real Oviedo ocupam o Z-3, separados por apenas cinco pontos.

Alavés e Elche são os principais candidatos à terceira vaga do rebaixamento, enquanto Levante e Oviedo estão em situações desfavoráveis. O confronto direto entre Alavés e Elche no Estadio Martinez Valero provavelmente decidirá quem sobrevive.

Apostas de valor nos candidatos ao rebaixamento

A reta final do Burnley é uma verdadeira pedreira. Eles enfrentam o Nottingham Forest primeiro, antes de pegarem Manchester City, Leeds United, Aston Villa, Arsenal e, finalmente, os Wolves. Três desses adversários – City, Villa e Arsenal – ocupam o G-4.

Em contrapartida, os Wolves enfrentam Leeds, Tottenham, Sunderland, Brighton, Fulham e Burnley – times da parte de baixo da tabela, sem exceção. O duelo final no Turf Moor pode ser decisivo, mas embora o saldo do Burnley seja marginalmente melhor, o calendário brutal é o fator determinante. Por isso, apostar no Burnley para terminar em último oferece valor.

O Heidenheim precisa de um milagre. Quatro vitórias nos últimos cinco jogos é o requisito mínimo, começando pelo Freiburg no Europa-Park Stadion. O Wolfsburg deve tropeçar contra o Bayern de Munique, enquanto o St. Pauli também tem uma sequência difícil.

O Freiburg tem pouco pelo que brigar, estando confortavelmente no meio da tabela. O desespero do Heidenheim e sua invencibilidade de três jogos os tornam um azarão perigoso. O mercado de "Dupla Chance" é uma proteção inteligente para quem acredita na tentativa de fuga.

A Cremonese está empatada com o Lecce, ambos acima de Hellas Verona e Pisa. No entanto, o calendário dos Violini é pesadíssimo: Torino, Napoli, Lazio, Pisa, Udinese e Como. Quatro desses seis adversários estão no top 10.

Já o Lecce enfrenta Fiorentina, Verona, Pisa, Juventus, Sassuolo e Genoa. Apenas a Juventus está na metade superior da tabela. A Cremonese jogou a Serie B em 2024/25, enquanto o Lecce tem uma experiência mais recente de sobrevivência na elite. O time de Cremona é o grande favorito para cair.

Elche e Alavés, separados por um ponto, disputam para evitar a terceira vaga da queda, atrás de Levante e Real Oviedo. O Alavés tem um calendário mais exigente, enfrentando Real Madrid e Barcelona, mas vive um melhor momento.

O Elche tem o Atletico de Madrid como desafio mais duro e também encara o Oviedo. O confronto direto no Estadio Nuevo Carlos Tartiere na rodada 32 será decisivo, seguido pela viagem para enfrentar o Alavés. Apesar do mando de campo adversário, os visitantes devem prevalecer dada a forma superior. Apostar no rebaixamento do Elche oferece um excelente valor.

Analisamos quatro ligas e trouxemos quatro palpites. É fundamental acompanhar a dificuldade da tabela e o "fator desespero". São brechas no mercado com excelente potencial de retorno.