Novibet é confiável? Fique por dentro dos principais pontos

Se você está buscando informações para saber se a Novibet é confiável, veio ao lugar certo.

No mercado há mais de 10 anos, a Novibet tornou-se conhecida nos últimos anos, especialmente pela diversidade de apostas em mercados esportivos.

Destaca-se também no site a possibilidade de usar um código promocional Novibet. Mas, afinal, vale a pena fazer apostas na Novibet? Para responder isso e muito mais, fizemos esta análise.

Bônus de boas vindas

O Novibet bônus pode ser utilizado por quem está dando os seus primeiros passos no site desta empresa. O site, assim como outros do setor, oferece uma oferta exclusiva para os principais serviços disponíveis no site. Abaixo, vamos trazer os dados das bonificações para apostas esportivas e cassino online.

Novibet bônus para apostas esportivas

Essa é uma promoção que dá, aos novos clientes, uma bonificação de 100% sobre o seu primeiro depósito, até R$300. Além disso, os usuários ainda recebem 30 rodadas grátis no Big Bass Bonanza.

Para aproveitá-lo é bem simples, porém, exige alguns pontos de atenção. Na lista abaixo, detalhamos os principais termos e condições da oferta.

Primeiramente, use o código promocional Novibet ;

Depois, para ativar a promoção, o usuário deve fazer um depósito a partir de R$50. Não são aceitos Skrill e Neteller como meio de pagamento para ativar a promoção;

Para retirar qualquer valor vinculado à bonificação, o apostador deve cumprir um rollover de 5x o valor do bônus somado ao depósito;

São elegíveis aos requisitos de apostas acima somente eventos esportivos com odds mínimas de 1.50;

Não conta para essa regra, mercados como Handicap, Handicap Asiático e Empate anula aposta. Os mercados SuperOdds também não são aceitos, assim como apostas anuladas ou que se utilizou o cash out;

Os requisitos devem ser atingidos em, no máximo, 60 dias. Do contrário, os créditos de bônus acumulados serão anulados.

Em geral, o rollover da Novibet se alinha com a média do mercado. Ou seja, não é difícil cumprir os requisitos para transformar os créditos de apostas em saldo real. Porém, é essencial que o apostador esteja a par das regras da oferta na íntegra. Assim, recomendamos que acesse nossa página sobre Novibet bônus.

Novibet bônus para cassino online

Outra promoção de boas vindas bem comum na Novibet são os bônus para jogos de cassino. Neste caso, tem o jogador recém-cadastrado, uma bonificação de 100% sobre o primeiro depósito, somados a 50 rodadas grátis em jogos selecionados. As regras para obter a vantagem inicial em jogos de cassino são as seguintes:

O primeiro depósito deve estar entre R$50 e R$500;

A bonificação está disponível para ser utilizada em jogos selecionados de slots, jackpots progressivos e cassino ao vivo;

Mesmo que já tenha feito um cadastro antes, poderá obter a promoção, desde que ainda não tenha feito um depósito;

Os créditos de aposta precisam ser apostados pelo menos 30x. O prazo para cumprir com os requisitos de apostas é de 30 dias após o recebimento da bonificação;

Caso seja feito um saque antes de reunir os requisitos de apostas, os bônus e eventuais retornos por ele gerados serão cancelados;

No caso de fazer um depósito acima do bônus máximo, o saldo excedente pode ser sacado a qualquer tempo, sem prejuízo à bonificação.

Termos e condições gerais da casa se aplicam à oferta. Por isso, recomendamos que visite o site da Novibet, a fim de se inteirar sobre as regras da plataforma.

Vantagens e desvantagens da Novibet

Em nossa análise, notamos inúmeros aspectos que indicam que a Novibet é uma boa escolha para quem quer começar a fazer apostas. Por outro lado, tal como acontece em outras empresas do setor, também percebemos aspectos que precisam melhorar.

Assim, se quer saber mais sobre as vantagens e desvantagens da empresa, veja a lista que preparamos abaixo.

Vantagens

Dentre outros aspectos que colocam este site de apostas como uma escolha favorável, destacamos os seguintes pontos:

Bônus de boas vindas com condições de saque acessíveis;

O aplicativo para dispositivos móveis possui uma interface amigável;

Suporte disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana;

Ampla variedade de jogos de cassino e apostas esportivas;

Variado catálogo de esportes virtuais.

Desvantagens

Na hora de fazer suas apostas no site deste operador, é importante ter atenção aos seguintes aspectos:

Apostadores novatos podem sentir dificuldades para se familiarizar com o painel de apostas online;

No caso das apostas esportivas pelo celular, somente estão disponíveis os sistemas Android, o que exclui os usuários da Apple.

Para ver todos os detalhes sobre a casa de apostas, acesse nossa página com a review completa da Novibet Brasil.

Novibet é confiável?

A segurança e confiabilidade de um site de apostas são pontos cruciais para decidir se tornar cliente ou não. Pensando nisso, uma análise aprofundada sobre tais aspectos é essencial — e é justamente por isso que recomendamos esta empresa.

Primeiramente, o site tem mais de 10 anos de trajetória neste mercado. Além disso, a empresa é regulada e licenciada pela Autoridade de Jogos de Malta, o que demonstra que a casa cumpre com todos os requisitos para operar legalmente. Você pode se aprofundar no assunto lendo nossa análise sobre por que a Novibet é legal no Brasil.

Vale mencionar ainda as premiações que a casa recebeu ao longo dos anos, que podem ser conferidas no rodapé do site. Por fim, a casa trabalha com métodos seguros e já conhecidos pelos consumidores brasileiros. Diante desses fatores, podemos dizer que a Novibet é confiável.

Novibet é segura?

Tão importante quanto analisar a confiabilidade de um site é também pensar em sua segurança. Neste quesito, também podemos dizer que a empresa se destaca. Para começar, o site utiliza o protocolo HTTPs, o que implica dizer que suas páginas são criptografadas.

Além dos dados dos usuários estarem seguros, a Novibet possui parcerias e patrocínios com grandes marcas relacionadas ao futebol. Por exemplo, no Brasil, a empresa é patrocinadora oficial do Fortaleza Esporte Clube, time da elite do brasileirão.

Também, a Novibet é representada pelo seu embaixador Arturo Vidal. Portanto, tais pontos contribuem para a nossa conclusão de que o site é tão confiável quanto seguro para apostadores brasileiros.

Licença de Apostas e Jogos

A Novibet, como pontuamos anteriormente, possui uma licença emitida pela Malta Gaming Authority (MGA). Registrada em nome da Logflex MT Limited, que é a empresa que representa a Novibet, a Licença MGA/CRP/186/2010 confirma a segurança da operadora.

Afinal, a entidade que regula as operações da casa é uma das mais confiáveis do mundo. Aliás, o país se destaca em termos de segurança, uma vez que é reconhecido por suas regras rígidas.

Novibet no Reclame Aqui

O Reclame Aqui é uma plataforma instituida, basicamente, para intermediar as reclamações de usuários nos mais diversos serviços online. Sendo este um assunto sensível para muitos clientes, analisamos também este aspecto na empresa, a fim de entender se a Novibet é confiável.

Assim, em nossa avaliação da empresa no Reclame Aqui, é possível notar que há muitas reclamações. Fato é que o score da Novibet não é dos melhores. Isso porque, embora responda praticamente todas as reclamações — o índice de respostas nos últimos 12 meses foi de 94,7% —, sua classificação geral é ruim (5.4/10).

Por outro lado, é importante ter em mente que o site também tem um serviço próprio de atendimento ao consumidor. Esse é o canal mais indicado para que os usuários enviem mensagens para a Novibet.

Ademais, muitas das reclamações registradas no Reclame Aqui referem-se a problemas que poderiam ser minimizados com uma leitura adequada dos termos e condições de uso da plataforma.

Assim, é importante levar todos esses critérios em conta, na hora de avaliar a empresa, já que o Reclame Aqui não é a única forma de determinar se a Novibet é confiável ou não.

Novibet app para Dispositivos Android e iPhone

Atualmente, a Novibet oferece um aplicativo dedicado exclusivamente para dispositivos Android. Isso significa que os usuários podem baixar o sistema em smartphones e tablets, a fim de fazer suas apostas. Todos os detalhes estão disponíveis na nossa página sobre Novibet app.

Por outro lado, devido às restrições da Apple Store, no Brasil o app não está disponível para iOS. Porém, os usuários de iPhone ou iPad podem fazer suas apostas online de maneira cômoda, utilizando o navegador do seu celular, por exemplo.

Isso acontece, pois o site é adaptado para dispositivos móveis. Com isso, mesmo que não seja instalado nenhum app, é possível fazer apostas, enviar ou retirar saldo, direto da tela do celular. Ademais, os dados de acessos à plataforma são os mesmos, não sendo necessário criar duas senhas para fazer login na mesma conta.

Futebol na Novibet Brasil

O futebol é, sem dúvidas, a estrela principal das casas de apostas. O sucesso é tão grande que a modalidade oferece múltiplas opções, tanto em termos de competições, quanto de mercados de apostas.

No Brasil, por exemplo, os clientes da casa podem apostar no Brasileirão Série A e B, além do Campeonato Brasileiro Feminino e a Copa do Brasil. Considerando o futebol sul-americano, há grandes competições, como a Copa Libertadores e a Sudamericana.

As competições europeias, por sua vez, incluem apostas na Liga dos Campeões e Liga Europa. O site também cobre eventos em futebol nas principais ligas do mundo, como a Premier League, Champions League, LaLiga, Bundesliga, Ligue e Série A. Ou seja, o que não faltam são opções diversas para fazer apostas em futebol na Novibet.

Para saber mais detalhes, leia nosso artigo com dicas da Novibet para iniciantes.

Odds e taxas de pagamento da Novibet

Na Novibet, as odds são um elemento primordial, assim como em qualquer outra casa de apostas online. Considerando o volume de modalidades esportivas e eventos disponíveis para apostar, as cotações são muito variadas. Assim, vale a pena conferir as opções que a empresa disponibiliza, a fim de dar a melhor oportunidade.

Já com relação às taxas de pagamento, nenhuma tarifa é aplicada sobre depósitos ou retiradas de sua conta. Porém, no caso das carteiras digitais, algumas operadoras podem, eventualmente, cobrar taxas. Assim, vale a pena ficar atento a isso e também verificar os termos e condições do site.

Como sacar na Novibet?

Antes de solicitar uma retirada, é muito importante fazer a verificação da sua conta. Assim, tendo concluído esta etapa, que é obrigatória para ter o saque liberado, basta seguir o passo a passo abaixo:

Acesse o site da Novibet Brasil e faça login em sua conta; Depois, clique sobre o seu saldo disponível e, em seguida, clique em “Conta do usuário”; Na janela que se abrirá, escolha a opção “Sacar” no menu suspenso; Então, selecione a opção de pagamento de sua preferência, devendo ser a mesma que foi utilizada no depósito; Por fim, é só inserir o valor que vai retirar da sua conta e confirmar os seus dados bancários.

Serviços de Atendimento ao Cliente

No site da Novibet, os clientes podem acessar o suporte exclusivo oferecido pela plataforma. Atualmente, o atendimento está disponível via chat (em tempo real), e-mail e até mesmo via Messenger.

Conclusão sobre a Novibet

Como vimos, a Novibet é confiável e uma casa bem completa, ideal tanto para apostadores iniciantes quanto profissionais. De um lado, o site conta com um programa de bônus de cadastro útil para novos clientes.

Por outro, traz também boas ofertas para o apostador que é recorrente na plataforma. Sua cobertura em futebol é bastante diversa, tanto em termos de competições quanto de mercados de apostas.

Portanto, em nossa avaliação, a casa vale a pena para quem busca um lugar seguro para fazer suas apostas com tranquilidade.

O que nós gostamos O que nós não gostamos Bônus de boas vindas para esportes e cassino App indisponível para usuários iOS Ampla variedade de competições e mercados Métodos de saques limitados Chat disponível 24 horas por dia

Perguntas Frequentes

Ainda não está seguro se a Novibet é confiável para abrir sua conta? Abaixo, trouxemos algumas respostas para dúvidas comuns sobre a empresa.

A Novibet é legal?

Sim. Com uma licença de funcionamento emitida pela Autoridade de Jogos de Malta, a empresa é legal para apostadores brasileiros.

Como a Novibet funciona?

A Novibet é uma casa de apostas online, que oferece serviços de apostas esportivas e jogos de cassino. Como tal, a empresa oferece serviços de apostas para maiores de idade que se cadastrem e façam login na plataforma com seus dados de acessos.

Quais as formas de pagamento aceitas pela casa?

Em geral, a empresa aceita moedas como o Pix, cartões de crédito, débito ou boleto bancário. Os clientes também podem fazer depósitos por meio de algumas e-Wallets, como Skrill e Neteller. Já os saques estão disponíveis apenas via Pix.

Como apostar com a Novibet?

Primeiramente, você deve criar uma conta na Novibet. Para ver o passo a passo, acesse nossa página sobre o Novibet cadastro. Em seguida, é preciso enviar fundos à sua carteira. Então, é só selecionar a área do site que deseja fazer suas apostas. Lembrando que o valor da aposta máxima pode variar, dependendo da modalidade, evento, entre outros fatores.

